Notbetreuung in Kitas: Keine Einigung zu Corona-Lockerungen

Potsdam. Das Brandenburger Kabinett hat eine Notbetreuung für Kitas geregelt, in denen wegen Corona-Infektionen zu viel Personal ausfällt, um alle Kinder zu betreuen. Dann sollen jene Kinder vorrangig Anspruch auf Betreuung haben, bei denen mindestens ein Elternteil in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeitet und bei denen keine private Betreuung organisiert werden kann, wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Dazu gehören unter anderem die Feuerwehr, Polizei, der Gesundheits- und Pflegebereich und die öffentliche Verwaltung.

Auch Kinder von Alleinerziehenden sollen in Einzelfällen Anspruch auf Notbetreuung haben, ebenso Kinder, die aus Gründen des Kindeswohls Betreuung brauchen. Über die Anträge der Eltern entscheiden die Landkreise und kreisfreien Städte. Eine ähnliche Regelung hatte es bereits zu Beginn der Pandemie und vor einem Jahr gegeben.

Die rot-schwarz-grüne Landesregierung will angesichts der internen Differenzen erst am Dienstag nächster Woche über die weiteren Corona-Beschränkungen beraten. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) kündigte nach der Kabinettssitzung an, dass zunächst auf der Ebene der Staatssekretäre beraten werden soll. "Darüber unterhalten sich die Staatssekretäre und das Kabinett wird sich dazu ausführlich beraten in der nächsten Woche", sagte Lange in Potsdam. Am 13. Februar läuft die aktuelle Verordnung aus.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) dringt darauf, die 2G-Regel im Handel zu streichen, die Zutritt nur für Geimpfte und Genesene vorsieht. Abgeschafft werden sollten aus seiner Sicht auch die 2G-plus-Regel in Lokalen sowie die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Hotspotregionen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verweist dagegen auf die steigenden Infektionszahlen in Brandenburg und hält Lockerungen zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte in Aussicht gestellt, dass Bund und Länder frühestens am 16. Februar bei ihrer nächsten Runde über Öffnungen beraten. Er ist derzeit im Urlaub. Bei 2G haben bis auf Ausnahmen nur Geimpfte und Genesene Zutritt, bei 2G plus ist noch eine Booster-Impfung oder ein Negativ-Test nötig.

Unterdessen hat der erste Landkreis in Brandenburg bei der Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Ansteckungen die Marke von 2000 übersprungen. In Märkisch-Oderland stieg die Zahl neuer Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf 2000,6, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Das ist der höchste bisher gemessene Wert in einem Kreis. Aus Märkisch-Oderland waren innerhalb eines Tages 1480 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Ursache für die hohe Zahl war zunächst unklar.

Landkreis-Sprecher Thomas Berendt verwies in diesem Zusammenhang auf eine hohe Testdichte, beispielsweise in Kitas. "Da wo viele Einwohner sind, sind auch viele Fälle", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das zeigten etwa die zahlreichen Anrufe beim Bürgertelefon.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg erreichte mit 1385,3 einen neuen Höchstwert. Brandenburg ist jedoch trotz der stetigen Zunahme nicht mehr das Flächenland mit der höchsten Inzidenz. Das Land liegt nach Zahlen des Robert Koch-Instituts auf dem sechsten Rang hinter Berlin, Hamburg, Hessen, Bayern und Bremen. Innerhalb eines Tages wurden in Brandenburg 6478 neue Ansteckungen gezählt.

