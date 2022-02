Greenpeace-Demo für friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt

Greenpeace-Aktive demonstrieren vor der russischen Botschaft in Berlin.

Berlin. Greenpeace-Aktivisten haben vor der amerikanischen, russischen und ukrainischen Botschaft in Berlin für eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt demonstriert. Mitglieder von Greenpeace Berlin postierten sich am Dienstagnachmittag vor den Botschaftsgebäuden und forderten auf Schildern in verschiedenen Sprachen von Englisch bis Russisch: "Frieden! Einfach Frieden! Warum nicht?".

Die Berliner Greenpeace-Sprecherin Kerstin Doerenbruch sagte, weder Truppenbewegungen noch Waffenlieferungen würden in diesem Konflikt für eine Deeskalation sorgen. Man fordere die Bundesregierung auf, alles dafür zu tun, einen bewaffneten Konflikt zu verhindern. Deutschland dürfe keine Waffen in Krisengebiete liefern. Außerdem forderte die Greenpeace-Sprecherin, Deutschland müsse den UN-Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen.

