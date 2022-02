Nach Tierdrama: Krisenstab für Schutzzaun-Verlegung

Potsdam. Der Krisenstab gegen die Afrikanische Schweinepest in Brandenburg hält eine Verlegung des Schutzzauns im Nationalpark Unteres Odertal für nötig. "Diese Woche gibt es Gespräche dazu", sagte Dominik Lenz, Sprecher beim Verbraucherschutzministerium, am Dienstag. Einen konkreten Termin zur Umsetzung des Zaunes gebe es aber noch nicht. "Wir wollen schnell eine Lösung finden", so Lenz.

Die Leiterin des Krisenstabs und Staatssekretärin im Verbraucherschutzministerium, Anna Heyer-Stuffer, erklärte im "Tagesspiegel": "Bereits jetzt wird der Umbau vorbereitet."

In den vergangenen Wochen waren mehrere Rehe an den Schutzzäunen in der Uckermark verendet. Die Tiere konnten die Barriere nicht überwinden, als sie vor dem jährlichen Hochwasser fliehen wollten. Die Tierschutzorganisation Wildtierschutz Deutschland reichte nach eigenen Angaben Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein.

Der Landkreis Uckermark hat unterdessen den Zaun stellenweise herabgesetzt, Rehdurchlässe in dem Zaun gebaut und Kleintierrampen errichtet. Der Kreis will nach eigenen Angaben nun prüfen, ob die Maßnahmen ausreichend sind. Dazu wolle man Aufnahmen aus Wildtierkameras auswerten. Am Donnerstag oder Freitag sollen Ergebnisse vorliegen.

