MIT Berlin fordert Ende von 2G im Handel

Die Omikron-Welle ist in Deutschland nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unter Kontrolle. Die Folgen der derzeit hohen Infektionszahlen könnten kontrolliert werden, sagte Lauterbach in Berlin.

Berlin. Die CDU-nahe Mittelstands- und Wirtschaftsunion Berlin MIT fordert das sofortige Ende der 2G-Regelungen im Einzelhandel. Auf Grund der Erfahrungen in Bundesländern wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gerade in den letzten Wochen sei nachweisbar, dass das Infektionsgeschehen nicht vom stationären Einzelhandel ausgehe, sagte der Berliner MIT-Vorsitzende Christian Gräff am Dienstag laut Mitteilung. In der deutschen Hauptstadt und auch im Nachbarland Brandenburg haben ausschließlich Geimpfte oder Genesene Zugang zu Geschäften des Einzelhandels.

„Es ist nicht zu verantworten, dass der Berliner Senat nach dem Motto ,wir können das jetzt nicht erklären und wissen nicht, was noch kommen könnte’ handelt und die dramatische Lage der Einzelhandelsunternehmen und Arbeitnehmer vollkommen negiert“, so Gräff weiter.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

MIT: Wirtschaftliche Existenzen stehen auf dem Spiel

Auf dem Spiel stünden Gräff zufolge nicht nur Tausende wirtschaftliche Existenzen, sondern auch das Stadtbild Berlins. „Wir fordern daher den Senat auf, die 2G-Regel mit sofortiger Wirkung außer Kraft zu setzen“, erklärte er.

Der Handelsverband in Berlin und Brandenburg (HBB) kritisiert die Regelung bereits seit mehreren Wochen. Ende des Jahres hatten Händler in beiden Bundesländern gegen die Vorgaben geklagt, waren jedoch jeweils vor den Gerichten damit gescheitert. Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen hatte unter anderem argumentiert, dass Mitarbeiter des Handels so zu „Hilfs-Sheriffs“ der Politik würden, in dem sie die Auflagen kontrollierten. Gleichzeitig sei in Bundesländern ohne 2G im Handel kein erhöhtes Infektionsgeschehen feststellbar.

Politik will an bestehender Regelung festhalten

Sowohl Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) als auch der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sprachen sich zuletzt aber gegen ein schnelles Ende von 2G im Einzelhandel aus. Angesichts von Corona-Inzidenzen von über 2000 sei das aktuell nicht möglich, sagte Giffey am Montag dem RBB. Sie verwies im Inforadio auf Ausnahmeregelungen und Erleichterungen der Kontrollpflicht für kleine Geschäfte. So würden zum Beispiel die Kosten für die notwendigen Kontrollen der 2G-Regel im Rahmen der Überbrückungshilfen erstattet.