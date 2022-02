Skateboarder wird von Auto angefahren und rastet aus

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Steglitz von einem Auto angefahren worden und hat daraufhin den Fahrer des Wagens attackiert. Der 25-Jährige überquerte mit seinem Skateboard die Straße, als ein 50 Jahre alter Autofahrer von der Buhrowstraße nach links in den Steglitzer Damm abbog und ihn dabei erfasste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Skateboarder stand trotz Verletzungen auf und schlug mit seiner Hand die Heckscheibe des Autos ein, hieß es weiter. Zudem habe er die Fahrertür aufgerissen und mehrfach auf den Mann eingetreten.

Eintreffenden Polizisten erklärte der Skateboarder, er habe im Affekt gehandelt. Der 25-Jährige wurde nach dem Vorfall von Montagabend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-Jährige erlitt durch die Attacke leichte Verletzungen.

