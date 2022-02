Bobic: Transfers Mischung aus direkter Hilfe und Perspektive

Berlin. Die vier Neuzugänge von Fußball-Bundesligist Hertha BSC sind nach Aussage von Geschäftsführer Fredi Bobic eine Mischung aus direkter Hilfe im Abstiegskampf und Perspektivspielern für die Zukunft. "Wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben", sagte Bobic am Dienstag in Berlin. Die Abwehrspieler Fredrik André Björkan, der vom norwegischen Meister FK Bodö/Glimt kam, und Marc Oliver Kempf vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart könnten der Mannschaft sofort weiterhelfen. Kempf sei ein erfahrener Bundesliga-Spieler, "der von jetzt auf nachher funktioniert".

Der südkoreanische Flügelspieler Dongjun Lee bringe eine "gewisse Fantasie" mit, imponierte der Hertha laut Bobic besonders durch seine Geschwindigkeit und seinen Drang in die Tiefe. Der Franzose Kelian Nsona, der vom französischen Zweitligisten SM Caen geholt wurde, sei dagegen nach einer Verletzung noch nicht spielbereit. Der Transfer des 19-Jährigen sei auch schon ein Vorgriff auf den kommenden Sommer. Zudem sei Anton Kade aus der eigenen Akademie nun fester Bestandteil des Profikaders.

Bobic hat den Umbau des Kaders der Berliner auch in diesem Transferfenster fortgesetzt. Er räumte jedoch auch ein, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen sei. Der Verein habe sich auch mit weiteren möglichen Verstärkungen beschäftigt, etwa Stürmer Lucas Alario von Bayer Leverkusen oder Rechtsverteidiger Danny da Costa von Eintracht Frankfurt. "Es war dann am Ende des Tages aber so, dass wir gesagt haben: Nein, das ist nicht machbar", sagte Bobic.

Krzysztof Piatek, Deyovaisio Zeefuik, Dennis Jastrzembski und Jordan Torunarigha verließen den Verein. Bis auf Jastrzembski aber alle zunächst auf Leihbasis.

Mit 22 Punkten liegen die Berliner in der Bundesliga aktuell auf Platz 13 und nur drei Punkte vor dem Relegationsrang. Die nächsten beiden Spiele gegen den VfL Bochum (Freitag, 20.30 Uhr) und bei Greuther Fürth (12. Februar, 15.30 Uhr) könnten für die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut wegweisend für den Rest der Rückrunde sein. Von den vergangenen fünf Bundesligapartien konnte das Team nur ein Spiel gewinnen.

