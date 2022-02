Gesundheit Land plant Erlass für Impfpflicht in Gesundheit und Pflege

Potsdam. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) will die Impfpflicht für die Bereiche Gesundheit und Pflege trotz Kritik umsetzen - nennt aber auch eine Bedingung. "Wir haben einen ganz klaren Auftrag des Bundesgesetzgebers", sagte sie am Dienstag dem Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg. "Ja, wir setzen das um, aber die Versorgungssicherheit im medizinischen und pflegerischen Bereich darf dadurch nicht gefährdet werden. Das ist eine schwierige Aufgabe und da sind wir gerade dran." Es habe bereits Treffen mit Kommunen und Betreibern der Einrichtungen gegeben.

Nonnemacher kündigte einen Erlass der Landesregierung dazu an, der weisungsgebend sein werde. Die Stiftung Patientenschutz hatte davor gewarnt, die Impfpflicht für medizinisch-pflegerische Berufe mit der Brechstange einzuführen. Der Bundestag hatte die berufsbezogene Impfpflicht im Dezember mehrheitlich beschlossen. Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen müssen demnach bis zum 15. März nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft oder von Corona genesen sind. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg sieht die Gesundheitsämter vor einer großen Belastung. Sie sind für die Kontrolle zuständig.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ministerin zeigte sich grundsätzlich offen dafür, dass im Extremfall wegen der Omikron-Welle jemand mit Corona-Infektion - aber ohne Symptome - in wichtigen Berufen wie der Energieversorgung weiterarbeiten kann. "In Krankenhäusern ist das natürlich extrem sensibel und kann nur als eine Ultima ratio für bestimmte Bereiche dann herangezogen werden", sagte Nonnemacher. In Krankenhäusern sollte das bevorzugt geimpftes Personal sein.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-928942/2