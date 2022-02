Berlin bekommt erstes Museum für George Grosz

Berlin. Für Werke des Malers, Grafikers und Karikaturisten George Grosz (1893-1959) ersteht ein erstes Museum in Berlin. Eine private Initiative hat das Projekt für den in Berlin geborenen und gestorbenen Künstler vorangetrieben. Das Museum entsteht in einer historischen Tankstelle, die in einem der Problemviertel des Stadtteils Schöneberg liegt. Das Kunstprojekt ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Zur Eröffnung im Mai wird auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) erwartet.

Das kleine Grosz-Museum wird betreut von einem Kuratoren-Team, zu dem auch der Kunsthistoriker Pay Matthis Karstens zählt. "Die Sterne sind gut zusammengekommen für dieses Haus", sagte Karstens der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das Museum verfügt zwar über keine eigene Sammlung, kann für die Ausstellungen aber auf den Nachlass des Künstlers und zugeneigte Privatsammlungen zählen."

Georg Gross, dessen Umbenennung in George Grosz als Protest gegen den Ersten Weltkrieg gilt, etablierte zusammen mit John Heartfield und dessen Bruder Wieland Herzfelde die expressionistische Kunstströmung Dada in Berlin. Seine politischen Arbeiten brachten ihm viel juristischen Ärger ein. Noch bevor die Nazis ihn verhaften konnten, emigrierte er 1933 in die USA. Erst kurz vor seinem Tod 1956 kehrte er nach Berlin zurück.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-925058/2