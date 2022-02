Regionaldirektion legt Arbeitsmarktdaten vor

Berlin. Die Bundesagentur für Arbeit informiert heute über die weitere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auch für Berlin und Brandenburg. Dort entwickelte sich die Nachfrage nach Arbeitskräften im ersten Monat des neuen Jahres unterschiedlich. In Berlin ging sie zunächst deutlich zurück, wie die zuständige Regionaldirektion am Montag mitteilte. "Während der Spätsommer von Aufholeffekten geprägt war, zeigt sich zum Jahresanfang eine Schwächung der Personalnachfrage infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie", hieß es.

In Brandenburg hingegen sei die Nachfrage erneut gestiegen, "insbesondere in der Gebäudebetreuung, der öffentlichen Verwaltung, dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem Einzelhandel sowie in Handwerk und Industrie". In Berlins Nachbarland steigt der Arbeitskräftebedarf seit einem Jahr ungebrochen.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-920744/2