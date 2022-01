Kommunen Prignitzer Landrat Uhe tritt nicht mehr an

Perleberg. Der bisherige Landrat des Landkreises Prignitz, Torsten Uhe (parteilos), wird bei der Landratswahl am 8. Mai nicht antreten. Er verzichte auf eine erneute Kandidatur für eine achtjährige Amtszeit aus persönlichen Gründen, teilte der Landkreis am Montag mit.

Diese Entscheidung habe er nach reiflicher und intensiver Überlegung getroffen, heißt es in einer persönlichen Erklärung. Er schätze sich glücklich und dankbar, dass er über einen langen Zeitraum hinweg in einem starken politischen Umfeld, mit ambitionierten Mitarbeitern und Wegbegleitern die Entwicklung des Landkreises zukunftssicher mitgestalten konnte. Dieses langjährige Wirken in verantwortlicher Tätigkeit habe Spuren hinterlassen und ihm Grenzen aufgezeigt. Der Verzicht auf eine erneute Kandidatur sei auch eine Entscheidung für seine Gesundheit.

Uhe ist seit 33 Jahren für den Landkreis Prignitz in verschiedenen Funktionen tätig, davon zwei Jahrzehnte in politischen Ämtern als Beigeordneter oder Landrat. 2014 wurde er als erster Brandenburger Landrat im ersten Wahlgang direkt gewählt. Seine Amtszeit endet am 31. Juli 2022.

