Rigaer 94: Räumungsverhandlung über Kneipe am Montag

Am Montag will das Landgericht über die Räumung der Kneipe „Kadterschmiede“ in der Rigaer 94 verhandeln – unter erhöhten Sicherheitsbedingungen.

Berlin. Nachdem der Termin mehrfach verschoben wurde, soll nun am Montag, 7. Februar, vor dem Berliner Landgericht über die Räumung der Kneipe „Kadterschmiede“ an der Rigaer Straße 94 verhandelt werden. Die Verhandlung ist für 9 Uhr angesetzt. Der Eigentümer verlangt die Herausgabe der Räume im Seitenflügel des Gebäudes, in dem die Kneipe untergebracht ist. Ob an dem Tag bereits auch eine Entscheidung fällt, ist offen.

Es handelt sich dabei um kein gewöhnliches Zivilverfahren. Das teilbesetzte Haus „Rigaer 94“ in Friedrichshain gilt als eines der letzten Symbole der linksautonomen Szene in Berlin. Immer wieder kommt es um das Haus oder durch mutmaßliche Bewohnerinnen und Bewohner beziehungsweise Sympathisanten zu Straftaten und Angriffe auf Polizeibeamte.

Das Verfahren um die Räumung findet daher im Kriminalgericht in Moabit statt – aus „Sicherheitsgründen“, wie es heißt. Bei ähnlichen Verfahren gab es aus dem Unterstützerkreis der Rigaer 94 und anderer Haus- oder Kneipenprojekte immer wieder Übergriffe und Tumulte. Als das Landgericht im Januar 2020 über die Räumung der Liebigstraße 34 verhandelte, wurde im Vorfeld das Auto eines Anwalts in Brand gesteckt, im Abgeordnetenhaus wurde Konfetti geworfen, es kam zu Demonstrationen und Sachbeschädigungen.

Räumungsklage Kadterschmiede: Verfahren wurde im April ausgesetzt

Ursprünglich wollte das Landgericht bereits im vergangenen April über die Räumungsklage der Eigentümergesellschaft verhandeln. Die Verhandlung wurde allerdings wegen eines Befangenheitsantrags gegen die Kammer abgesagt. Dieser wurde offensichtlich abgelehnt, da das Verfahren weiter vor der 59. Zivilkammer verhandelt wird.

Die Kneipe im Erdgeschoss des Gebäudes wird laut der Anwälte der Eigentümergesellschaft ohne gültigen Mietvertrag und ohne die für einen Schankbetrieb eigentlich notwendigen behördlichen Genehmigungen betrieben. Die Szene wertet die Räumungsbestrebungen bereits länger als Angriff.

Nach einer lange herausgeschobenen Brandschutzbegehung im vergangenen Juni, die nur unter massivem Polizeischutz stattfinden konnte, wurde der Ruf nach Räumung des Hauses lauter. Bereits mehreren Wohnungsmietern wurde laut der Eigentümerseite gekündigt – unter anderem, weil sie die Wohnungen Dritten überlassen haben sollen, aber auch wegen Mietrückständen. Diese bezifferte der Anwalt der Eigentümerfirma zuletzt auf insgesamt 60.000 Euro. Am Donnerstag will das Amtsgericht Kreuzberg im Fall einer dieser Kündigungen entscheiden.

Immer wieder Gewalt rund um Räumung linker Objekte

Auf den Webseiten und Kanälen der linksautonomen Szene war es am Montag noch recht ruhig, was Gewaltandrohungen oder ähnliches betrifft. Dass es im Vorfeld und während des Termins zu Vorfällen kommen wird, scheint jedoch wahrscheinlich. „Uns ist der Termin bekannt, und die Bewertung der Gefahrenlage dauert an“, hielt sich ein Sprecher der Berliner Polizei auf Nachfrage noch vage.

Bei der Räumung der „Köpi-Wagenburg“ im Oktober war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und einer Reihe von Sachbeschädigungen gekommen. Nach der Räumung hatten Demonstrierende eine Spur der Verwüstung durch Kreuzberg gezogen. Insgesamt 46 Polizeibeamte waren verletzt, 76 Personen festgenommen worden. Die Polizei sieht im Aus der Köpi-Wagenburg einen Grund dafür, warum die Zahl der Autobrandstiftungen in Friedrichshain-Kreuzberg zuletzt drastisch anstieg.