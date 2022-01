Verdacht auf Brandstiftung: Mehrere Fahrzeugbrände in Berlin

An mehreren Orten in Berlin haben am Sonntag Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Berlin. An mehreren Orten in Berlin haben am Sonntag Fahrzeuge gebrannt. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei am Montag mit.

Zunächst brannte am Mittag ein Fahrradständer vor einem Hochhaus an der Fischerinsel in Mitte. Anwohner riefen die Polizei. Bei dem Brand seien 14 Fahrräder und ein E-Scooter teils vollständig zerstört worden.

Am Abend brannten laut Polizei zwei Autos in Adlershof. Ein Passant rief die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Fahrzeuge seien vollkommen ausgebrannt.

Auch in Reinickendorf brannten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Autos. Nach Angaben der Polizei bemerkte dies ein vorbeifahrender Mann, der die Feuerwehr rief. Der Zeuge begann den Brand mit dem Feuerlöscher zu löschen, als er das zweite brennende Auto bemerkte. Dieses habe dann die Feuerwehr gelöscht. Beide Fahrzeuge seien erheblich beschädigt.

