Ein leeres Zimmer auf der Intensivstation für Corona-Patienten in einer Klinik.

Gesundheit Corona-Inzidenz erreicht neuen Höchststand in Brandenburg

Potsdam. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg ist nur leicht gestiegen, hat aber einen neuen Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montag gab es 1324,6 neue Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Der Wert lag am Sonntag bei 1322,6 und vor einer Woche bei 1102,3. Nur wenige Landkreise wie Elbe-Elster, Barnim, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und die Stadt Cottbus haben eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 1000. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1459 neue Fälle, deutlich weniger als in den vergangenen Tagen - rund um das Wochenende werden aber oft weniger Daten übermittelt.

