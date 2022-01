U7 - Berlins längste U-Bahn-Linie für vier Tage unterbrochen

Berlin. Nachdem Sturmtief „Nadia“ die Fahrpläne der S-Bahn und der BVG am Wochenende durcheinandergewirbelt hatte, müssen sich Fahrgäste seit Montagmorgen erneut auf Einschränkungen einstellen. Hunderte Berlinerinnen und Berliner sind auf dem Weg zur Arbeit. Doch an den U-Bahnhöfen Richard-Wagner-Platz und Jakob-Kaiser-Platz ist an diesem Morgen Endstation. Alle müssen aussteigen, raus aus den Zügen, die warmen Bahnhöfe verlassen und im Montagmorgengrau bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt auf Busse umsteigen.

Eine Ersatzhaltestelle der BVG wegen der Sperrung der U-Bahn-Linie U7.

Foto: Andreas Gandzior

Seit 4 Uhr morgens ist Berlins längste U-Bahn-Linie, die U7, zwischen den Bahnhöfen Richard-Wagner-Platz und Jakob-Kaiser-Platz gesperrt. Zwischen beiden Bahnhöfen hat die BVG einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Unterbrechung der U7 wegen Bauarbeiten dauert bis einschließlich Donnerstag, 3. Januar. Demnach werden alle sonst üblichen U-Bahnverbindungen von 4 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts im fünf- beziehungsweise zehn-Minuten-Takt von Bussen bedient. Auch die Stationen Jungfernheide und Mierendorffplatz werden damit nicht von der U-Bahn angefahren.

Asya Aran ist am Montagmorgen von der Sperrung der U7 überrascht worden. Auf dem Weg zur Arbeit in Haselhorst musste sie am Richard-Wagner-Platz die U-Bahn verlassen. "Ich hatte vergangene Woche frei und wusste nichts von der Sperrung", sagte sie. "Ich hoffe, ich bin pünktlich um 8 Uhr im Büro." Nach knapp siebenminütiger Fahrt steigt sie am Jakob-Kaiser-Platz wieder in die U-Bahn. Trotz guter Ausschilderung auf dem Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz irren jedoch viele Fahrgäste umher und suchen den richtigen Ausgang zu ihren Erstzbussen.

Sanierungsarbeiten unter dem Westhafenkanal

Grund für die Unterbrechung sind mehrtägige Sanierungsarbeiten am Tunnel im Bereich des Westhafenkanals Wie die BVG mitteilte müssen für die planmäßigen Arbeiten die Gleise zwischen den Bahnhöfen Jakob-Kaiser-Platz und Richard-Wagner-Platz voneinander getrennt werden. Wie ein BVG-Sprecher mitteilte, werden sich Fachleute die Fugen in der Tunneldecke unter dem Kanal vornehmen.

U7-Ersatzverkehr mit Bussen. Busse fahren im 5-Minuten-Takt

Foto: Andreas Gandzior

Busersatzverkehr führt über Tegeler Weg

Der barrierefreie Ersatzverkehr fährt über den Tegeler Weg – wobei dort seit Mitte Januar ebenfalls Bauarbeiten stattfinden. Die Strecke zwischen dem Bahnhof Jungfernheide und der Mörschbrücke wird in den kommenden Monaten umfassend erneuert und der Radweg entsprechend des Mobilitätsgesetzes ausgebaut.

Die Stationen Jungfernheide und Mierendorffplatz werden vom Ersatzverkehr nicht direkt angefahren. Wer dort hinwill, muss also noch einen kleinen Fußweg einplanen. Zusätzlich ist für mobilitätseingeschränkte Personen ein Shuttle mit barrierefreien Citykleinbussen zwischen den Bahnhöfen Richard-Wagner-Platz und Mierendorffplatz im Einsatz.

Linie U6: Auch hier gibt es Einschränkungen

Um Tunnelfugen geht es derzeit auch auf der Linie U6. Am Dienstag waren im Bereich der Station Ullsteinstraße Schäden im Beton festgestellt worden. Ursache ist wohl, dass durch die sanierungsbedürftigen Fugen zwischen Straßenebene und U-Bahnhof Feuchtigkeit eingedrungen war. In der Folge mussten auf dem Tempelhofer Damm stadteinwärts im Bereich des Teltowkanals zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden.

Fachleute der Baufirma in der morgendlichen Vorbesprechung. Sie machen sich jetzt auf den Weg in den U-Bahntunnel für die Prüfung der Tunnelwände auf dem Abschnitt unter dem Westhafenkanal.

Foto: Andreas Gandzior

Die Sperrung besteht nach wie vor, und nun kommen auch Einschränkungen für den U-Bahn-Verkehr hinzu, weil genauere Untersuchungen an den Fugen und dem Beton im Deckenbereich geplant sind. Zwischen Kaiserin-Augusta-Straße und Alt-Mariendorf gibt es deshalb von Montag bis Donnerstag, jeweils in den Nächten ab circa 22 Uhr, voraussichtlich bis zum 4. Februar eingleisigen Pendelverkehr. Nach den Untersuchungen soll auch feststehen, wie lange die Straßensperrung noch dauern wird.

Eine weitere Einschränkung betrifft die U6 in Wedding. Dort hält die U-Bahn in Richtung Alt-Tegel bis zum 31. März nicht im U-Bahnhof Seestraße. Wer dort aussteigen möchte, sollte bis zum U-Bahnhof Rehberge und von dort eine Station zurück fahren.

Linie U9: Bauarbeiten auf dem U-Bahnhof Birkenstraße

Bis zum Donnerstag (3. Februar) halten U-Bahn-Züge der U9 in Richtung Steglitz nicht im U-Bahnhof Birkenstraße. Wer bis zum U-Bahnhof Turmstraße und dann eine Station zurück fährt, kommt so aber auch an sein Ziel.