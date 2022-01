Berlins Inzidenz weiter hoch: Kaum Meldungen der Bezirke

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

Berlin. Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt trotz fehlender neuer Fallzahlen auf einem hohen Wert. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich rechnerisch rund 1821 von 100.000 Menschen. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag hervor. Am Vortag waren es 1848. Bundesweit liegt der Wert laut RKI bei rund 1176.

Allerdings fehlten am Montag Meldungen aus fast allen Bezirken der Stadt. Nur aus Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf gab es neue Zahlen. 284 neue Corona-Infektionen wurden in den genannten Bezirken registriert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei 528.275. Es kamen keine weiteren Todesfälle dazu. Damit wurden bislang 4107 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-912356/2