Obdachlosenunterkünfte haben Corona-Lage im Griff

Im Winter haben Obdachlosenunterkünfte mehr zu tun: Kalte Nächte treiben Menschen, die sonst draußen leben, in die Hilfseinrichtungen. Corona erschwert die Lage.

Betten in einem Zimmer der Obdachlosenunterkunft.

Potsdam. Die Corona-Pandemie macht Hilfseinrichtungen für Obdachlose in Brandenburg zusätzliche Arbeit - die Lage scheint aber im Griff. "Wir haben zwei Fälle derzeit. Über die Pandemie hinweg hatten wir immer vereinzelt Infektionen. Ein großer Ausbruch blieb zum Glück aber aus", sagte Angela Schweers, Vorstandsvorsitzende vom AWO Bezirksverband Potsdam.

95 Plätze bietet das Obdachlosenheim im Lerchensteig 55, zuzüglich Notbetten. Die Einrichtung hat eine Quarantänestation für diejenigen eingerichtet, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Das Obdachlosenhaus ist Heim und Notaufnahme in einem. Manche Menschen bleiben mehrere Jahre in der Einrichtung, die nach eigenen Angaben noch keinen Personalmangel wegen Corona-Infektionen hat. "Alle Einrichtungen sind irgendwie besetzt", sagte Schweers.

Die Bewohnerinnen und Bewohner seien mit Masken und Hygienemitteln versorgt. Mehr Sorgen macht sich die Vorsitzende um diejenigen, die das Hilfsangebot nicht nutzten, abgeschieden in Zelten lebten zum Beispiel und nicht in die Einrichtung kämen. "Wir müssten dringend eine gemeinsame Aktion machen. Masken und Hygienemittel verteilen. 24 Stunden raus, damit wir alle Orte erreichen", so Schweers. Aber das müsse organisiert werden. "Wir sind schon mit dem normalen Alltag Land unter."

Der Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes in Brandenburg an der Havel fährt immer mittwochs und sonntags raus, verteilt trockene Kleidung und Masken. Bei Bedarf können Schnelltests gemacht werden. "Mit den Masken können sie dann wenigstens in Gebäude wie den Bahnhof gehen", sagte Nicole Grabow, Leiterin beim Kreisverband.

Heinrich Holzrichter, Einrichtungsleiter vom AH Obdachlosenhaus in Brandenburg an der Havel, macht sich Sorgen: "Wenn die Zahlen steigen, sieht es schlecht aus." Bislang habe die Einrichtung keinen Corona-Fall. Das Haus sei komplett belegt - auch das vorgesehene Quarantänezimmer. Vereinzelt habe man Ausfälle beim Personal gehabt. Diese habe man aber noch schultern können.

Der Arbeiter-Samariter-Bund Brandenburg betreibt in Letschin (Märkisch-Oderland) eine Unterkunft für Obdachlose. Fünf Plätze stehen dort bereit. Seit Pandemiebeginn gab es in dem Bereich der Wohnungslosigkeit nicht einen positiven Covid-19-Fall, berichtete Sprecherin Cindy Schönknecht. Anders sehe es aber in der Geflüchtetenunterbringung aus. Dort gebe es "einen marginalen Anstieg der Infektionszahlen". Auch habe man Ausfälle beim Personal. "Da sind wir besorgt. Auch mit Blick auf die Impfpflicht, die uns weitere Kräfte kosten könnte."

