Mehr als 1000 Straftaten mit Schusswaffen im Jahr 2021

Berlin. Immer wieder wird auf Berlins Straßen scharf geschossen. Mindestens einmal die Woche meldet die Berliner Polizei, dass jemand eine Waffe eingesetzt hat. Meist wird in die Luft geschossen, meist handelt es sich offensichtlich um Verwirrte, die irgendwie in den Besitz einer Pistole gekommen sind und diese denken, einsetzen zu müssen. Aber es werden auch immer wieder Menschen bedroht, verletzt oder gar durch Kugeln getötet.

Die Berliner Polizei erfasste im Jahr 2021 insgesamt 1009 Straftaten mit der Verwendung von Schusswaffen, wie es im Beamtendeutsch heißt und wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. In 442 und damit den meisten Fällen wurde die Waffe nur mitgeführt, in 294 wurde mit ihr gedroht und in 279 tatsächlich abgedrückt. Dass die drei letztgenannten Zahlen in Summe nicht 1009 ergeben, liege daran, dass mehrere Tatverdächtige eine Waffe hatten oder ein Tatverdächtiger mit einer Waffe mehrfach eine Straftat begangen hat, heißt es.

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren wurde damit 2021 deutlich weniger mit Waffen gedroht oder geschossen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) wies für 2019 342 Drohungen und 316 Schussabgaben aus, für 2020 306 beziehungsweise 317.

PKS mit standardisiert erhobenen Zahlen zum Schusswaffengebraucht erst im Frühjahr

Die Zahlen seien allerdings mit dem Vorjahreswert nur bedingt vergleichbar, da es sich bei denen von 2021 um „verlaufsstatistische Daten“ handele, die „immer noch Änderungen unterliegen“ könnten. Außerdem seien die von der Bundespolizei in Berlin erfassten Fälle noch nicht enthalten. Letztgültige Vergleiche können wohl erst gezogen werden, wenn die Innenverwaltung die nach standardisierten Verfahren erhobene PKS 2021 im Frühjahr herausgibt.

Mehrere Vorfälle, bei denen eine Schusswaffe zum Einsatz kam, sorgten im vergangenen Jahr für Aufsehen. So wurde Anfang Oktober einem 19-Jährigen auf dem Tempelhofer Damm bei einem Streit ins Bein geschossen. Der mutmaßliche Schütze selbst war erst 18 Jahre alt.

Drei Tage zuvor wurde ein 42-Jähriger vor einer Shisha-Bar auf der Schulstraße in Wedding niedergeschossen. Er starb noch vor Ort. Nur wenige Hundert Meter entfernt starb wenige Wochen zuvor auf der Reinickendorfer Straße Ende August ein 46-Jähriger durch Kugeln. Im September und Oktober wurden die Tatverdächtigen, zwei Brüder, festgenommen. Zu den Hintergründen aller drei Taten ist öffentlich nichts bekannt.