Zwei Autos stoßen zusammen: Fünf Menschen schwer verletzt

Berlin. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Berlin-Tiergarten sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer war am frühen Sonntagmorgen mit zwei Beifahrerinnen, 19 und 23 Jahre alt, auf der Stülerstraße in Richtung Tiergartenstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung, deren Ampeln außer Betrieb waren, krachte er demnach mit einem Wagen zusammen, der aus Richtung Von-der-Heydt-Straße kam. Im Auto saßen ein 22-jähriger Fahrer und ein 23 Jahre alter Beifahrer. Alle fünf Menschen in beiden Autos wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Eine Alkoholkontrolle bei den Autofahrern ergab den Angaben zufolge null Promille. Die Kreuzung blieb bis kurz nach 6 Uhr für den Verkehr gesperrt.

