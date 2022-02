Konzert: "The Music of Hans Zimmer" 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Filmmusik von Hans Zimmer wird am 19. März 2022 mit einem Konzert in Berlin zelebriert. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Theater am Potsdamer Platz Das müssen Sie zum "The Music of Hans Zimmer"-Konzert wissen

Wohl kaum ein anderer Komponist hat mit seinen Kompositionen die Welt des Films so sehr geprägt wie der Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner Hans Zimmer. Jetzt wird das Werk des Komponisten mit einem besonderen Konzertabend in Berlin gewürdigt. Am 19. März 2022 werden die Klangwelten von Hans Zimmer in einer großen Aufführung von dem Hollywood Philharmonic Orchestera sowie einem Chor und internationalen Solisten präsentiert – mit einer beeindruckenden Lichtshow, Projektionen sowie ausgewählten Filmeinspielungen.

Der deutschstämmige Hans Zimmer wurde mit "Rain Main" berühmt und hat seitdem zahlreichen Blockbuster aus Hollywood zu Erfolg und dramatisch-emotionaler Wirkung verholfen, unter anderem komponierte er Filmmusiken zu "Mission Impossible II", "Gladiator", "Fluch der Karibik" sowie "Interstellar" und "Batman". Fans dürfen sich in Berlin bei der Show "The Music of Hans Zimmer & More – A Celebration of Filmmusic" auf ein unvergessliches audiovisuelles Konzertereignis freuen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 26. März 2021 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 19. März 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit."

Wo wird das Konzert stattfinden?

Das Konzert findet im Theater am Potsdamer Platz (Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten) statt. Der imposante Bau beeindruckt durch seine 35 Meter hohe und vollständig verglaste Foyerhalle, deren große Freitreppe über sechs Geschosse bis zum zweiten Rang hinaufführt. Die maximale Personenkapazität liegt im Theatersaal bei 1754 Personen.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Konzert "The Music of Hans Zimmer“ im Theater am Potsdamer Platz sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 49,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (19. März 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

"The Music of Hans Zimmer & More“ ist eine Hommage an Hollywoods erfolgreichsten Komponisten. Anders als bei seiner Livetour wird der Komponist aber nicht selbst auftreten. Seine Werke werden von einem Orchester gespielt.

Foto: imago stock&people / imago/CTK Photo

Wie komme ich zum Theater am Potsdamer Platz?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Theater befindet sich zentral gelegen am Potsdamer Platz in Tiergarten und ist mit S-Bahn (S1/ S2/ S25/ S26 bis Potsdamer Platz) und U-Bahn (Linie U2 bis Potsdamer Platz oder Mendelssohn-Bartholdy-Park) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 200, 300, M41, M48, M85 (Haltestelle Varian-Fry-Straße). Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte sich darauf einstellen, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum rund um das Theater am Potsdamer Platz gibt. In der Umgebung finden sich kostenpflichtige Parkhäuser wie beispielsweise das Parkhaus an den Arkaden (Einfahrt Reichpietschufer) und das Cinemaxx-Parkhaus (Einfahrt Neue Potsdamer Straße).

Gibt es ein Hygienekonzept im Theater am Potsdamer Platz?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Theater am Potsdamer Platz.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was darf mit in das Theater am Potsdamer Platz?

Nicht gestattet ist unter anderem das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, sperrigen Gegenständen, Kühltaschen, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlichen gefährlichen Gegenständen in das Theater. Auch das Mitbringen von Speisen und Getränken ist laut Hausordnung nicht erlaubt. Ton-, Foto- und Filmaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen untersagt. Mäntel, Schirme, Stöcke, große Taschen und ähnliche Gegenstände müssen gegen Entrichtung einer Gebühr an der Garderobe zur Aufbewahrung abgegeben werden.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Theater am Potsdamer Platz.

The Music of Hans Zimmer. A Celebration of Film Music live im Theater am Potsdamer Platz, Sonnabend, 19. März 2022, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten