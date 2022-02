Berlin-Konzert: Die Eels live 2022 – Was Fans wissen müssen

Verti Music Hall Die Eels live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Eels sind zurück: Im März 2022 können sich Fans der Band wieder auf einige Konzerte in Deutschland freuen. Im Rahmen ihrer aktuellen Tour werden die Eels am 25. März 2022 für einen Auftritt nach Berlin kommen. Im Gepäck hat die Band um Frontmann Mark Oliver Everett Songs aus ihrem aktuellen Album "Earth To Dora", das im Herbst 2020 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "I Like Birds", "My Beloved Monster" und "I Need Some Sleep".

Die US-amerikanische Rockband veröffentlichte 1996 ihr Debütalbum "Beautiful Freak". Mit den Singles "Novocaine for the Soul" und "Susan’s House" hatte die Band den ersten internationalen Erfolg. Die Live-Shows der Band bieten immer wieder überraschende Momente, da jeder Song im Stil des aktuellen Albums neu interpretiert wird.

Wo werden die Eels auftreten?

Das Konzert wird in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Eels in der Verti Music Hall sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 32,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (25. März 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden die Eels in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielten die Eels bei ihrem Auftritt im September 2019 in Manchester:

Out in the Street Mississippi Delta Raspberry Beret Bone Dry Flyswatter Dog Faced Boy I Need Some Sleep Dirty Girl Daisies of the Galaxy Prizefighter She Said Yeah Tremendous Dynamite Open My Present You Are the Shining Light My Beloved Monster I'm Going to Stop Pretending That I Didn't Break Your Heart I Like the Way This Is Going Little Joe! Today Is the Day Novocaine for the Soul Souljacker, Part I I Like Birds P.S. You Rock My World

Zugabe:

Fresh Feeling Mr. E's Beautiful Blues Fresh Blood Love and Mercy / Blinking Lights (For Me) / Wonderful, Glorious The End Song played from tape

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Gibt es ein Hygienekonzept in der Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Verti Music Hall

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall.

Die Eels live in der Verti Music Hall, Freitag, 25. März 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.