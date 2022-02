Berlin-Konzert: Chris Norman live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 18. März 2022 spielt Chris Norman in Berlin.

Chris Norman ist zurück: Der Brite wird im Rahmen seiner "Forever Tour 2022" seine unverkennbare Reibeisenstimme, gefühlvollen Balladen und authentischen Rock in Deutschland präsentieren und mit seiner Band am 18. März 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Zusammen mit seiner Band wird er nicht nur die eigenen großen Solo-Hits spielen, sondern auch seine persönlichen Lieblingssongs und die erfolgreichsten Kompositionen von Smokie. Mit im Gepäck hat Norman Songs seines aktuellen Albums "Just a Man", das im Dezember 2021 erschien, sowie eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Midnight Lady", "Gypsy Queen" und "I'll Meet You at Midnight".

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 18. November 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 8. Mai 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 18. März 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit."

Wo wird Chris Norman auftreten?

Das Konzert wird in der Großen Arena des Tempodroms (Möckernstraße 10, 10963 Berlin) stattfinden. Die wie ein Amphitheater aufgebaute Spielstätte ist das Herzstück des Tempodrom. Es gibt einen ebenerdigen Manegenbereich und einen ansteigenden Unter- und Oberrang. Wer wissen möchte, wo sich die besten Plätze befinden, findet hier eine Abbildung des Saalplans.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Chris Norman im Tempodrom sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 39,90 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (18. März 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Chris Norman in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Tempodrom davon abweichen, aber diese Songs spielte Chris Norman bei seinem Auftritt im Januar 2022 in Moskau:

Good Enough For Rock 'n' Roll Streets Of Manhattan Lay Back in the Arms of Someone Something's Been Making Me Blue Give Us A Smile Stumblin' In What Can I Do Hey Mr. Music Man It's Your Life For a Few Dollars More Just A Man All Because Of You If You Think You Know How to Love Me Gypsy Queen Living Next Door to Alice Midnight Lady Low Life I'll Meet You at Midnight Needles and Pins Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me Wild Wild Angels Straight to My Heart Goin' Down

Wie komme ich zum Tempodrom?

Das Tempodrom in Kreuzberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Anhalter Bahnhof wird von den S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26 bedient. Die U-Bahnstation Möckernbrücke liegt etwa 500 Meter entfernt und wird von den Linien U7, U3 und U1 angefahren. Die Buslinien M29 und M49 fahren bis Anhalter Bahnhof (etwa 300 Meter Fußweg). Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in den umliegenden Straßen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Rechts auf dem Vorplatz befinden sich Stellplätze für Fahrräder.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Tempodrom?

Das Tempodrom hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des Chris Norman-Konzerts.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Besucher sollten beachten, dass es aktuell keine Abgabestation für Taschen oder Gegenstände vor Ort gibt. Kleidungsstücke wie etwa Jacken können an den Garderoben im Tempodrom abgeben werden. Diese befinden sich im Unterrang.

Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Getränke, Speisen und Snacks, Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Tempodrom.

Chris Norman & Band live im Tempodrom, Große Arena, Freitag, 18. März 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.