Einmal pro Woche ist eine Berliner Persönlichkeit zu Gast im Podcast „Richter und Denker“ und spricht mit Chefredakteurin Christine Richter über die aktuelle Corona-Lage, über die Veränderungen in der Gesellschaft und über die eigene Arbeit. Sei es bei der Berliner Feuerwehr oder im Abgeordnetenhaus, sei es beim Rundfunk Berlin-Brandenburg oder bei der Deutschen Bahn. Die Gespräche mit den Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder der Kirche dauern eine halbe Stunde.

Zum Abschluss des Gesprächs gibt es ein beliebtes Spiel – jeder Gast vervollständigt spontan zehn Sätze zu Berlin und zu sich. Manche Sätze variieren, denn jeder Gesprächspartner hat etwas Besonderes erlebt. So lebte und arbeitete der Berliner Messechef Martin Ecknig viele Jahre in China, die Berliner Schriftstellerin Tanja Dückers veröffentlichte kürzlich ein neues Buch über das „süße Berlin“ mit seinen vielen Cafés und Chocolaterien. Andere Sätze finden sich in allen Gesprächen wieder. Ein Auszug aus den unterhaltsamen, aufschlussreichen und immer interessanten Gesprächen. Alle Podcasts sind in voller Länge zu finden unter www.morgenpost.de/podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Tanja Dückers, Schriftstellerin in Berlin

Tanja Dückers im Gespräch mit Christine Richter.

An den Berlinern mag ich … ihre Direktheit und ihren Humor, ihren Realitätssinn. An den Berlinern mag ich nicht … ihre Barschheit, den manchmal sehr groben Humor und das manchmal mangelnde ästhetische Empfinden. Mein Lieblingsbuch ist … Walter Benjamin, Berliner Kindheit um 1900. Kennenlernen würde ich gerne einmal … Hildegard Knef wird leider nicht mehr klappen. Sie hätte mich schon sehr interessiert. Mein Lieblingsort in Berlin ist … mein Balkon. Schokolade bedeutet für mich … fast alles. Die Corona-Pandemie lehrt uns ... wie wichtig Solidarität ist, Gemeinsinn, Empathie. Familie ist … sehr vielgestaltig, sehr unterschiedlich. Und in sehr verschiedenen Ausprägungen zu respektieren. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten … irgendwo, wo es regional interessante Süßspeisen gibt. Für das Jahr 2022 wünsche ich mir ... Für Berlin wünsche ich mir eine gute Kulturpolitik, und ich bin sehr gespannt, was Claudia Roth machen wird. Und ich wünsche mir, dass viele Confiserien und Cafés weiter durchhalten werden.

Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Bischof Christian Stäblein im Gespräch mit Christine Richter.

Mein Lieblingsort in Berlin ist … Das sind die Fußballstadien. Da bin ich auch sehr gerne. Aber ich mache jetzt mal keine Konkurrenz zwischen Wuhlheide, Olympiastadion und Poststadion auf. Die wichtigste Aufgabe der evangelischen Kirche in diesen Zeiten ist … die Botschaft von Gottes Menschenfreundlichkeit und Liebe und seinem Mitgehen in den Tälern des Lebens, um uns daraus zu retten und das Leben neu zu zeigen, es zu den Menschen zu bringen. An den Berlinern mag ich … die Direktheit. Herz mit Schnauze stimmt schon, ich habe mich am Anfang ein bisschen daran gewöhnen müssen. Die Corona Pandemie lehrt uns, … dass alles noch mal ganz anders kommen kann, als wir das geplant haben. Und dass wir sehr lernfähige Menschen sind. Aber auch, dass das Leben sehr endlich ist und dass wir bei den Menschen sein müssen, die uns vorausgehen, um zu begreifen, wie endlich das Leben ist und wie stark die Hoffnung Gottes über diesen Tod hinaus. Die Kirche muss sich verändern, weil … sie sich immer verändern muss. Wer sich nicht wandelt, der bleibt sich auch nicht treu. Und weil die Zeiten sich ändern und weil wir mitten in einem Transformationsprozess stehen, bei dem Digitalisierung nur ein Stichwort ist. Die ganze Religiösität und der religiöse Ausdruck verändern sich, und wir wandeln uns gerne mit, weil wir von einem Gott sprechen, der mitgeht, und nicht von einem, der irgendwo da hinten stehen bleibt. Mein Vorbild ist … Jetzt muss ich Edgar Wibeau zitieren und brauche dann auch mehr Sätze dafür: Die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf, ein alter Klassiker aus der DDR. Dort gibt es diese schöne Passage, dass Edgar Wibeau, der Hauptprotagonist, in besinnungslosen Aufsätzen immer schreiben soll, wer sein Vorbild ist. Und schließlich schreibt er zum Ärger der Herrschenden: Mein Vorbild ist Edgar. Weil ich so werden will wie Edgar Wibeau einmal wird – also er selbst. Ich finde, Edgar Wibeau ist ein gutes Vorbild für mich. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten … Gerne mit Lesen. Und dann habe ich bei den Lieblingsorten schon zum Ausdruck gebracht, wo ich auch gerne bin. Ich gucke gerne Fußball an. Und früher habe ich das natürlich auch gern gespielt. Kennenlernen würde ich gerne einmal … Da fällt mir tatsächlich niemand sofort ein. Es sind viel zu viele. Weihnachten wird ... wieder anders. Aber auch ein schönes Fest. Für das Jahr 2022 wünsche ich den Menschen, … dass sich Europa auf seine Humanität besinnt.

Stephanie Otto, Chefin der Berliner Stadtreinigung

Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung.

An den Berlinern mag ich … die Berliner Schnauze. Gendern ist richtig, weil … Es macht auf ein Thema aufmerksam, ist aber in der Umsetzung durchaus anstrengend. Mein Lieblingsort in Berlin ist … der Tiergarten, weil mir das ermöglicht hat, auch Menschen kennenzulernen, jenseits von Bildschirmen, in angenehmen Spaziergängen. An den Mitarbeitern der BSR schätze ich … die Leidenschaft. Kennenlernen würde ich gerne einmal … Barack Obama. Die Kampagne „We kehr for you“ war für die Berliner Stadtreinigung … großartig. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten … mit Freunden und im Grünen. Vom neuen Senat erhoffe ich mir ... wirkungsvolles Handeln. Mein Vorbild ist ... jeder, der die Vorsätze, die er sich vornimmt, auch tatsächlich umsetzt. Das Jahr 2022 wird ... gut.

Martin Ecknig, Chef der Messe Berlin

Martin Ecknig, Vorsitzender der Messe Berlin.

Mein Lieblingsort in Berlin ist ... Schloss Charlottenburg. Die Corona-Pandemie lehrt mich …, dass wir noch nicht genau wissen, was es mit uns allen gemacht hat. Das werden wir erst in ein paar Jahren ablesen können. An den Berlinern mag ich ... ihre direkte Art. Mein Vorbild ist … Habe ich kein spezifisches. Mein Lieblingsort in Asien ist … Peking und Shanghai. Messen sind wichtig, weil ... sie der Zukunft eine Plattform geben. Kennenlernen würde ich gerne einmal ... Ich hätte gerne einmal Helmut Schmidt getroffen, und zukünftig möchte ich gerne mal mit Elon Musk sprechen. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten ... mit meiner Familie. Familie ist … wichtig, und ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Vom neuen Senat erhoffe ich mir …, dass die Relevanz und der Beitrag der Messe Berlin zum Wohle Berlins und seines internationalen Gesichtes bewertet, berücksichtigt und unterstützt werden.

Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb

Patricia Schlesinger ist Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb).

An den Berlinern mag ich besonders ... die Direktheit, die Offenheit anderen Menschen, anderen Lebensformen gegenüber. Mein Lieblingsort in der Stadt ist ... ganz langweilig, weil ich so viele Kindheitserinnerungen an die geteilte Stadt habe. Mein Lieblingsort ist das Brandenburger Tor. Ich kann nicht vorbeifahren oder gehen, ohne stehenzubleiben oder zu sagen: Auf der anderen Straßenseite haben mal deine Großeltern gelebt und wir konnten nicht zueinander, wann wir wollten. Der RBB bedeutet mir ... unendlich viel. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Berlin, in Deutschland ist ein Teil des Rückgrats der Demokratie. Mögen wir ihn behalten. Frauen in Führungspositionen haben es … schwerer. Trotzdem macht es Spaß. Mit meinen Freunden treffe ich mich in Berlin am liebsten ... gerne zu Hause oder bei meinem Lieblingsitaliener. Mein Lieblingsitaliener in Berlin… ist in Schöneberg, wo ich wohne. Von der Politik wünsche ich mir ... größere Transparenz, stärkere Umsetzungsfähigkeit, mehr Mut, Dinge zu verändern, die genau das verhindern. Meinen Urlaub verbringe ich besonders gerne ... in Frankreich. Die Corona-Pandemie lehrt uns ... Demut der Gesundheit gegenüber, aber auch der Gesellschaft gegenüber, die sich solidarischer zeigt, als wir es vielleicht vermutet hatten. Für den RBB wünsche ich mir ... ein gutes Miteinander und das beste Programm, sodass jeder sagt: Das kann nur vom RBB sein.

Sigrid Nikutta, Vorstand der DB Cargo

Sigrid Nikutta im Gesräch mit Christine Richter.

Mein Lieblingsort in Berlin ist ... die S-Bahn, denn S-Bahn fahren ist irgendwie Berlin. Am liebsten fahre ich mit der Ringbahn. Und ein Lieblingsort sind die Gärten der Welt in Marzahn. Ich fahre gerne Bahn, weil ... es für mich die maximale Entspannung ist. Ich kann arbeiten, lesen und muss mich nicht auf den Verkehr konzentrieren und kann nebenher wirklich tausend Dinge machen. An den Berlinern mag ich … ihre direkte, freundliche Art. Ich unterstreiche freundlich. Der Warnstreik ist ... Der Bahnstreik ist schwierig für unsere Kundinnen und Kunden, und ich wünsche mir, dass er schnell endet. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten ... mit Freunden und Familie und gerne auch an der frischen Luft. Als Frau im Bahnvorstand muss ich ... Leistung zeigen, genauso wie die Herren auch. Der öffentliche Personennahverkehr wird künftig ... eine noch wichtigere Rolle spielen, als er es jetzt schon tut. Wegen des Klimawandels müssen wir in Deutschland ... endlich das machen, was wir seit Jahrzehnten propagieren: mehr Waren auf die umweltfreundliche Schiene verlagern. An den Berlinern mag ich nicht ... Manchmal ihre doch zu direkte Art. Meine Familie bedeutet mir ... Alles.

Dennis Buchner, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses

Christine Richter im Gespräch mit Dennis Buchner.

An den Berlinern mag ich, … dass sie oft ihr Herz auf der Zunge tragen und sehr spontan antworten. Mein Lieblingsort in Berlin ist … Ich bin sehr gerne bei sehr gutem Wetter in meinem Wahlkreis am Weißensee. An der SPD schätze ich vor allem … die große Bandbreite von politischen Meinungen und dass Menschen in völlig unterschiedlichen Altersgruppen – das geht bei 14 los und bis weit über 80 hinaus – zusammenkommen und sich miteinander austauschen. Das hat man kaum noch in der Gesellschaft. Kennenlernen würde ich gerne einmal … Da gibt es eine ganze Reihe von Personen. Barack Obama finde ich eine sehr faszinierende. Rot-Grün-Rot ist für Berlin die richtige Regierung, weil … sie sich vorgenommen hat, die zentralen Probleme, die wir im Moment in der Stadt haben, anzugehen und sich dafür ein ambitioniertes Programm im Koalitionsvertrag gegeben hat. Mein Vorbild ist … Das ist auch eine schwierige Frage mit einer Person zu beantworten. Willy Brandt ist jedenfalls ein politisches Vorbild. Von Franziska Giffey erhoffe ich mir … neuen Schwung auch für die alte Koalition. Und ansonsten bin ich sehr überzeugt davon, dass sie persönlich die notwendige Durchsetzungsstärke mitbringt, um Berlin voranzubringen. Die Corona-Pandemie lehrt uns, … dass Zusammenhalt in dieser Gesellschaft wichtig ist und dass wir das Vertrauen in die Wissenschaft nicht aufgeben sollten. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten … Gern mal auf dem Fußballplatz, solange ich nicht selber spielen muss, sondern zugucken kann. Für das Jahr 2022 wünsche ich mir, … dass das mit der Corona-Pandemie ein Ende hat.

Karsten Homrighausen, Chef der Berliner Feuerwehr

Christine Richter im Gespräch mit Karsten Homrighausen.

An den Berlinern mag ich … ihre Schlagfertigkeit und ihren Humor. Mein Lieblingsort in Berlin ist … überall dort, wo man neue Perspektive auf die Stadt bekommt. Der gefährlichste Einsatz für mich war … Was heißt gefährlich? Die bewegendsten Einsätze sind immer diejenigen, wo es zu Personenschaden bei Angehörigen kommt. Das ist das, was mir ganz besonders unter die Haut geht. Kennenlernen würde ich gerne einmal … Da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten aus dem kulturellen oder aus dem politischen Bereich. Ich bin viele Jahre im Pott groß geworden, und ich würde gerne mal Herbert Grönemeyer kennenlernen. An der Berliner Feuerwehr schätze ich vor allem … den Zusammenhalt. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten … beim Erkunden dieser Stadt, gerne auch kulinarisch. Ich bin ein neugieriger Mensch. Vorbild ist für mich … jeder Einzelne, der in dieser Gesellschaft zur Mitmenschlichkeit beiträgt, und natürlich auch jeder Einzelne bei der Berliner Feuerwehr, der durch seinen pflichtbewussten Einsatz Tag für Tag den Menschen in Not zur Seite steht. Ich wollte Feuerwehrmann werden, weil … mich das Einsatzspektrum der Feuerwehr fasziniert hat und ich anderen Menschen helfen möchte. Vom neuen Senat erhoffe ich mir … die Fortsetzung der Beschlüsse des vergangenen Senats und ein besonderes Augenmerk für die Herausforderungen, die wir als Berliner Feuerwehr zu meistern haben. Für das Jahr 2022 wünsche ich mir, … dass die Feuerwehr-Angehörigen immer gesund aus den Einsätzen zurückkehren. Und ich wünsche mir nach den vielen Monaten der Anspannung und der Ungewissheit jetzt auch eine gewisse Entspannung.