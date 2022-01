Zusammenstoß mit Elektro-Dreirad: Radfahrer schwer verletzt

Berlin. Ein 82-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Elektro-Dreirad in Berlin-Köpenick schwer verletzt. Der Mann soll am Freitagnachmittag vom Gehweg der Alten Kaulsdorfer Straße auf die Fahrbahn gefahren sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei krachte er mit dem Elektro-Dreirad einer 84-Jährigen zusammen, die auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der Rentner stürzte und verletzte sich schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:220129-99-897219/2

