Berlin. Die 91 Jahre alte Seniorin aus Reinickendorf, die seit Mittwoch vermisst wurde, ist tot. Ihre Leiche wurde am Freitagmorgen von einer Wasserschutzstreife am Ufer des Tegeler Sees entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es aber nicht. Die Frau war zuvor spurlos aus ihrer Wohnung verschwunden. Dort hatte ihre Tochter sie am Mittwochmorgen zuletzt gesehen.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-891446/2

