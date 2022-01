Neue Termine für Viktoria-Spiele gegen Zwickau und Halle

Berlin. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spiele von Viktoria Berlin gegen den Halleschen FC und den FSV Zwickau neu terminiert. Der Drittliga-Aufsteiger tritt am 2. März (19.00 Uhr) in Halle an. Am 16. März (19.00 Uhr) soll die Partie gegen den FSV Zwickau nachgeholt werden. Beide Partien hatten in dieser Woche abgesagt werden müssen, da das zuständige Gesundheitsamt wegen diverser Corona-Fälle eine Kontaktpersonen-Quarantäne für die Berliner verhängt hatte. Zuvor war bereits das Spiel gegen Eintracht Braunschweig am 16. Februar neu angesetzt worden. Die nächste Viktoria-Partie ist das Spiel bei Waldhof Mannheim am 5. Februar (14.00 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:220128-99-890350/2

