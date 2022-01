Juwelendiebstahl: Prozess gegen Mitglieder des Remmo-Clans gestartet

Gut zwei Jahre nach dem aufsehenerregenden Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden begann am dortigen Landgericht ein Prozess gegen sechs mutmaßliche Täter. Polizisten sicherten das Gebäude.

Dresden. Viel passiert wohl normalerweise nicht am Hammerweg im Norden der sächsischen Landeshauptstadt. Am Freitag hatten jedoch an beiden Enden der schmalen Straße Polizeibeamte Stellung bezogen. Denn an der Außenstelle des Dresdner Landgerichtes begann unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess um den Einbruch ins Grüne Gewölbe.

Sechs Mitglieder des bekannten Remmo-Clans sitzen auf der Anklagebank. Ihnen wird vorgeworfen, am 25. November 2019 in die Schatzkammer des Dresdner Residenzschlosses eingedrungen und Teile des sächsischen Staatsschatzes entwendet zu haben.

Bereits zu Beginn zeigte sich, dass es wohl ein zäher Prozess werden wird. Der Beginn war eigentlich für 9.45 Uhr terminiert. Tatsächlich begann die Verhandlung aber mehr als eine Stunde später. Noch bevor die Anklage verlesen wurde, gab die Verteidigung der sechs Angeklagten erste Anträge ab.

Grünes Gewölbe: Freistaat Sachsen tritt als Nebenkläger auf

Die Diebe erbeuteten unersetzlichen Schmuck.

Einer richtete sich dagegen, dass der Freistaat Sachsen, Eigentümer der in der Anklage auf fast 114 Millionen Euro bezifferten Beute, als Nebenkläger im Verfahren auftritt. Zum einen sei Sachsen bereits durch die Dresdner Staatsanwaltschaft vertreten, hieß es von der Verteidigung. Vor allem moniert wurde jedoch, dass die Nebenklage erst wenige Tage vor Prozessbeginn zugelassen wurde. Dem Anwalt, der den Freistaat vertritt, sei ohne Zustimmung der Verteidigung Akteneinsicht gewährt worden, womit das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Angeklagten verletzt worden sei.

Die Anklage listete auf, wie akribisch sich die Beschuldigten auf den Coup vorbereitet hatten. Dazu spähten sie mehrfach den späteren Tatort aus und entfernten vor dem Einbruch in die Schatzkammer auch einen Teil des gusseisernen Gitters, das sie anschließend mit Klebematerial wieder einfügten, hieß es. Auf diese Weise wollten am Tag des Einbruchs schneller in das Gebäude eindringen.

Dazu hätten sie zuvor Autos gekauft und nicht zugelassen, sondern mit gestohlenen Nummernschildern versehen, um unkenntlich zu bleiben. Kurz vor der Tat hätten sie dann mit einem Brandanschlag auf einen Verteilerkasten die Straßenbeleuchtung rund um das Schloss lahmgelegt.

Mit diesem Auto flohen die Einbrecher des Grünen Gewölbes Mit diesem Auto flohen die Einbrecher des Grünen Gewölbes

Die Anklage lautet auf schweren Bandendiebstahl, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, für den Einbruch in das Schatzkammermuseum verantwortlich zu sein. Sie sollen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro entwendet haben.

Die Diebe erbeuten einen mit Edelsteinen bestückten Degen, mit Diamanten besetzten Hutschmuck, die Epaulette, ein Schulterstück einer Uniform mit dem Sächsischen Weißen Diamanten, die große Brustschleife der Königin Amalie Auguste und auch ihr Brillantcollier.

Auch nach der Anklageverlesung erfolgten weitere Anträge der Verteidigung. Der Prozess findet vor einer Jugendkammer statt, weil zwei der Beschuldigten, die Zwillinge M. und A. M. Remmo, zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre und damit Heranwachsende waren. Ihre Verteidiger beantragten die Abtrennung des Verfahrens gegen die Brüder, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden solle.

Denn sie würden durch die Zuschreibung, Mitglieder eines Clans zu sein, „in ein Korsett“ gepresst werden. „Unter dieser Prämisse würde jede erzieherische Wirkung verfehlt“, hieß es von der Verteidigung. Und diese sei im Jugendstrafrecht oberstes Gebot.

Kein Schöffe mit drittem Geschlecht: Verteidigung will Verfassungsgericht anrufen

Schließlich forderten alle Verteidiger, das Verfahren auszusetzen, da ihnen im Vorfeld die Videos aus den Überwachungskameras am Tatort nicht ausreichend zugänglich gemacht worden seien. Außerdem monierte die Verteidigung, dass es nur männliche und weibliche Schöffen im Verfahren gibt und keinen, der dem dritten Geschlecht angehört. Dies sei geltende Rechtssprechung, vom Gericht aber im Vorfeld abgelehnt worden. Die Verteidigung forderte daher, das Bundesverfassungsgericht anzurufen.

Um 12.15 Uhr wurde der Prozess zunächst unterbrochen und soll gegen 13.30 Uhr fortgesetzt werden. Dann will die Verteidigung Statements ihrer Mandanten verlesen. Diese wollen sich heute nicht zu den Vorwürfen äußern.

