U-Bahn-Linie U7 ab Montag unterbrochen

Ab Montag fahren zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Richard-Wagner-Platz keine U-Bahnen. Grund sind laut BVG Arbeiten am Tunnel.

Berlin. Wer in Berlin mit der U-Bahn-Linie U7 unterwegs ist, muss sich ab Montag auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Vom 31. Januar bis 3. Februar ist Berlins längste U-Bahn-Linie zwischen den U-Bahnhöfen Jakob-Kaiser-Platz und Richard-Wagner-Platz unterbrochen, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Auch die Stationen Jungfernheide und Mierendorffplatz werden damit nicht von der U-Bahn angefahren.

Dem Verkehrsunternehmen zufolge finden an den Tagen planmäßige Arbeiten am Tunnel der U7 im Bereich des Westhafenkanals statt. Dazu müssten die Gleise zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Richard-Wagner-Platz voneinander getrennt werden.

Wer aus Spandau kommt, gelangt mit der U7 also während der Arbeiten nur bis zum Jakob-Kaiser-Platz, aus der Gegenrichtung, also aus Rudow kommend, ist am Richard-Wagner-Platz Schluss. Auf dem unterbrochenen Streckenabschnitt werden zum Ersatz barrierefreie Busse eingesetzt.

Eine Ersatzhaltestelle der BVG wegen der Sperrung der U-Bahn-Linie U7.

Foto: Andreas Gandzior

Unterbrechung der U7 – Busse fahren über Tegeler Weg

Der Ersatzverkehr soll dabei über den Tegeler Weg fahren – wobei dort seit Mitte Januar ebenfalls Bauarbeiten stattfinden. Die Strecke zwischen dem Bahnhof Jungfernheide und der Mörschbrücke wird in den kommenden Monaten umfassend erneuert und der Radweg ausgebaut.

Zudem werden die Bahnhöfe Jungfernheide und Mierendorffplatz durch die Streckenführung des Busse nicht direkt angefahren. Wer dort hinwill, muss also noch einen kleinen Fußweg einplanen.

