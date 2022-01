Nach Krimi: Spandau 04 in der Bundesliga gegen Duisburg

Berlin. Vier Tage nach dem unglücklichen 11:12 in der Champions League gegen OSC Budapest sind die die Wasserfreunde Spandau 04 wieder in der Wasserball-Bundesliga gefordert. Am Samstag (16.00 Uhr) treffen die Berliner in der Schwimmhalle Schöneberg auf den Vierten der A-Gruppe ASC Duisburg. Spandau ist Tabellenführer mit 12:0 Punkten (Tordifferenz +70) vor Titelverteidiger Waspo Hannover (12:0/+66), der bei SSV Esslingen antreten muss.

"Natürlich ist die Enttäuschung vom Dienstag-Match da, in dem wir gegen einen der "Großen" der Gruppe bis sieben Sekunden vor Schluss dem Sieg zum Greifen nahe waren und dann doch noch verloren haben. Sich lange zu grämen bringt aber nichts, jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen", sagte Manager Peter Röhle. Duisburg sei "keine Laufkundschaft" und präsentiere sich in dieser Saison verbessert. , Durch die Niederlage gegen Budapest waren die Chancen auf das Erreichen der Finalrunde in der Königsklasse erheblich gesunken.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-884679/2