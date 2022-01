BHC-Herren wollen ersten Hallenhockey-Titel seit 1975

Hockeyspieler am Ball.

Berlin. Die Herren des Berliner HC gehen selbstbewusst in das Final-Wochenende um die deutsche Meisterschaft im Hallenhockey. "Wir fahren mit dem Ziel nach Düsseldorf, unser letztes Spiel in dieser Saison zu gewinnen", sagte Trainer Rein van Eijk vor dem Halbfinale an diesem Samstag (18.45 Uhr) gegen den Harvestehuder THC. Letztmals war der BHC 1975 deutscher Meister im Hallenhockey.

Der BHC hat alle zehn Vorrundenspiele in der 1. Bundesliga Ost gewonnen und sich zuletzt im Viertelfinale gegen Uhlenhorst Mülheim durchgesetzt. "Wir können sehr kreativ spielen und mit unserer Variabilität jeden Gegner vor Aufgaben stellen", sagte der Niederländer. Die Stärken seines Teams sieht er vor allem in der Breite des Kaders, der mannschaftlichen Geschlossenheit und den verschiedenen Torschützen.

Nach dem verlorenen Hallen-Finale 2020 und dem Halbfinal-Aus 2021 auf dem Feld stehen die Berliner schon das dritte Jahr in Serie in der Endrunde. Kapitän Paul Dösch sagte: "Wir haben sehr viele Spieler in unseren Reihen, die über Jahre schon beim BHC sind und es wirklich verdient hätten, ihre Karriere mit einem Titel zu belohnen." Der große Favorit bleibt jedoch Meister Rot-Weiss Köln. Der Rekordchampion bestreitet sein Halbfinale (16.30 Uhr) gegen den Mannheimer HC.

