Corona-Zahlen in Brandenburg steigen langsamer

Berlin. Der Anstieg der Corona-Zahlen in Brandenburg hat sich nach den amtlichen Zahlen verlangsamt. Für die vergangenen sieben Tage meldeten die Gesundheitsämter 1291,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte. Das waren in etwa so viele wie am Vortag, als es 1291,3 waren.

Die Zahlen liegen aber deutlich über denen vergangener Woche. Am vorigen Freitag war die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz auf 927,6 beziffert worden.

Die höchsten Werte im Land gibt es derzeit in der Uckermark (1732,8) und in Potsdam (1729,7). Der Landkreis Elbe-Elster meldet mit 424,2 die geringsten Zahl.

