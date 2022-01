Wenige Eltern nutzen Aufhebung der Präsenzpflicht in Schulen

Potsdam. In Brandenburg nutzen nur wenige Eltern die Aussetzung der Präsenzpflicht in den Schulen. Diese gilt seit Dezember für die Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis fünf, 7 und 8 sowie in den Leistungs- und Begabungsklassen und an den Förderschulen. Dies betreffe etwas mehr als die Hälfte der rund 293.000 Schülerinnen und Schüler, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Davon blieben nur etwa 3 bis 5 Prozent zuhause im Distanzunterricht, berichtete das Ministerium.

Dies hatte Bildungsministerin Britta Ernst am Mittwoch auch der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, in einem Telefonat mitgeteilt. In Berlin ist die Präsenzpflicht an Schulen seit Dienstag vorläufig ausgesetzt. Giffey hatte nach eigenen Angaben Ernst nach den Erfahrungen mit der Aufhebung der Präsenzpflicht in Brandenburg gefragt.

