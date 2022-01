Naturschutz Bündnis will 80 Wölfe in Brandenburg zum Abschuss freigeben

Berlin. Das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) hat sich dafür ausgesprochen, in Brandenburg dieses Jahr 80 Wölfe zum Abschuss freizugeben. In dem Bundesland gibt es laut Berechnungen des AFN derzeit rund 700 Tiere. Der sogenannte Akzeptanzwert für das Land liegt bei 510 Wölfen, heißt es in einem Modell für das zukünftige Bestandsmanagement der Wölfe, das am Mittwochabend im Rahmen einer Veranstaltung des Deutschen Bauernverbandes (DBV) vorgestellt wurde.

"Es kann keinen Zweifel geben, dass die Ausbreitung der Wölfe mittlerweile in mehreren Bundesländern anfängt aus dem Ruder zu laufen", sagte Eberhardt Hartelt, Vorstand im AFN und Umweltbeauftragter des Deutschen Bauernverbandes, laut Mitteilung. Das Bündnis plädiert dafür, dass Wölfe nicht nur unter das Naturschutzrecht, sondern auch unter das Jagdrecht fallen sollen. Die wachsende Population mache es "unabdingbar", die Gesetze um ein Begrenzungsverfahren zu ergänzen und eine Abschussquote zu erlassen, sagte Dirk-Henner Wellershoff, der Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg.

Das AFN ist ein Zusammenschluss aus 15 Verbänden, darunter unter anderem der Deutsche Bauernverband (DBV), der Deutsche Jagdverband (DJV) und der Deutsche Fischereiverband (DFV).

© dpa-infocom, dpa:220127-99-873846/3