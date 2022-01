Wilmersdorf: Ärztin soll Impfpässe gefälscht haben

Berlin. Weil sie gegen Geld Impfpässe gefälscht haben soll, ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen eine 77 Jahre alte Ärztin aus Berlin-Wilmersdorf. Am Mittwoch wurden die Praxis- und Privaträume der Medizinerin durchsucht, wie es am Donnerstag hieß. „Die Frau ist verdächtig, in einer Vielzahl von Fällen Personen, die tatsächlich nicht gegen COVID-19 geimpft worden sind, gegen ein Entgelt von mindestens 180 Euro pro Pass Impfpässe ausgestellt zu haben.“

Die Abnehmer hätten mit diesen gefälschten Pässen bei Apotheken digitale Impfzertifikate erhalten. Damit hätten sie sich Zutritt zu Einrichtungen verschaffen können, in die derzeit nur geimpfte und genesene Personen Zutritt haben (2G): Kultureinrichtungen, Restaurants, Bars, Geschäfte oder Kaufhäuser.

2/2 Die Ermittlungen wegen Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnissen erstrecken sich auch auf mögliche Verbindungen ins Milieu der organisierten Kriminalität.https://t.co/iyy0hAIuBy — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) January 27, 2022

Gefälschte Impfpässe in Berlin: Mutmaßliche Verbindung zur Organisierten Kriminalität

„Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von umfangreichen Beweismitteln, unter anderem mutmaßlich gefälschte Chargenaufkleber für Impfpässe“, hieß es von der Staatsanwaltschaft weiter. Die Ermittlungen gegen die 77-Jährige wegen des Verdachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse würden andauern. Sie würden sich „auch auf etwaige Verbindungen der Tatverdächtigen ins Milieu der organisierten Kriminalität“ erstrecken.

