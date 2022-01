Brandenburgs Co-Krisenstabschef gegen neue Corona-Regeln

Potsdam. Der Co-Leiter der Corona-Krisenstäbe in Brandenburg, Michael Ranft, hält weder eine Lockerung noch eine Verschärfung der Regeln derzeit für geboten. "Ich wäre da sehr zurückhaltend, in dieser Situation etwas grundsätzlich zu ändern", sagte der Gesundheitsstaatssekretär der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Wir müssen die Winterferien und Reisezeit abwarten." Die Haltung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Gesundheitsminister sei richtig, die Lage zunächst sorgfältig zu beobachten. Es gebe ein Grundgerüst an Corona-Maßnahmen, das sich auch in der fünften Welle bewähren werde.

Die Corona-Infektionszahlen in Brandenburg steigen angesichts der Ausbreitung der Omikron-Virusvariante stetig. Seit 17. Januar gelten strengere Beschränkungen mit der 2G-plus-Regel in Gaststätten und einer FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen. Die Winterferien in Brandenburg beginnen am kommenden Montag.

Der Krisenstabsleiter lobte den neuen Berliner Senat für den Willen zu einer engeren Zusammenarbeit mit Brandenburg auch bei der Pandemiebekämpfung. "Wir begrüßen sehr von der Regierenden Bürgermeisterin (Franziska) Giffey und der Gesundheitssenatorin (Ulrike) Gote die Bereitschaft, dass wir uns noch stärker mit Berlin abstimmen können", sagte Ranft. "Es ist eine größere Offenheit da. Das Bemühen ist stärker von dem neuen Senat spürbar, sich mit Brandenburg als eine Region zu begreifen." Ex-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci gehörte der SPD an, Nachfolgerin Gote ist wie Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher Grünen-Politikerin.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-870942/3