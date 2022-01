Wetter Berlin: DWD warnt vor Windböen

Berlin. Auf viel Wind und teils stürmische Böen müssen sich die Menschen in der Hauptstadtregion am Donnerstag einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Berlin und Brandenburg eine Warnung vor Windböen herausgegeben. Demnach treten bis etwa um 17 Uhr Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden, hieß es auf der Website des DWD.

Im Norden Brandenburgs gilt sogar bis zum Freitagmorgen eine Warnung vor Sturmböen. Aufgrund der Witterung gibt es bislang keine Beeinträchtigungen im Nahverkehr oder auf den Straßen in Berlin.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wettervorhersage des DWD für die kommenden Tage

Freitag, den 28. Januar: Am Freitag zunächst wolkig bis stark bewölkt und südlich von Berlin gebietsweise noch Regen, am Vormittag abziehend. Im Verlauf generell zunehmend Aufheiterungen, im Norden Brandenburgs am meisten Sonnenschein. Höchstwerte 5 bis 7 Grad. Mäßiger, teils frischer Nordwestwind, örtlich Windböen. Im Nachmittagsverlauf Windabnahme, bis zum Abend Drehung auf West. In der Nacht zum Sonnabend zunehmend stark bewölkt bis bedeckt, nach Mitternacht im Bereich Havelland-Prignitz-Uckermark gebietsweise Regen. Temperaturrückgang auf 3 bis 0 Grad, im Nachtverlauf Milderung. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind.

Am Freitag zunächst wolkig bis stark bewölkt und südlich von Berlin gebietsweise noch Regen, am Vormittag abziehend. Im Verlauf generell zunehmend Aufheiterungen, im Norden Brandenburgs am meisten Sonnenschein. Höchstwerte 5 bis 7 Grad. Mäßiger, teils frischer Nordwestwind, örtlich Windböen. Im Nachmittagsverlauf Windabnahme, bis zum Abend Drehung auf West. In der Nacht zum Sonnabend zunehmend stark bewölkt bis bedeckt, nach Mitternacht im Bereich Havelland-Prignitz-Uckermark gebietsweise Regen. Temperaturrückgang auf 3 bis 0 Grad, im Nachtverlauf Milderung. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind. Sonnabend, den 29. Januar: Am Sonnabend bedeckt und regnerisch. Sehr mild, Höchsttemperatur 7 bis 9 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen, am Nachmittag und Abend stürmische Böen. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte 5 bis 3 Grad. Frischer, teils starker Wind aus West bis Nordwest. Verbreitet stürmische Böen, vorübergehend Sturmböen. Lokal schwere Sturmböen.

Am Sonnabend bedeckt und regnerisch. Sehr mild, Höchsttemperatur 7 bis 9 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen, am Nachmittag und Abend stürmische Böen. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte 5 bis 3 Grad. Frischer, teils starker Wind aus West bis Nordwest. Verbreitet stürmische Böen, vorübergehend Sturmböen. Lokal schwere Sturmböen. Sonntag, den 30. Januar: Am Sonntag neben Wolken auch längere Zeit heiter, überwiegend trocken, nur vereinzelt Schauer. Höchsttemperatur 7 bis 9 Grad. Zunächst frischer bis starker Nordwestwind und verbreitet stürmische Böen oder Sturmböen, anfangs einzelne schwere Sturmböen. Am Nachmittag leichte Windabnahme, anschließend zeitweise Windböen oder stürmische Böen, am Abend weiter zögerlich nachlassend. In der Nacht zum Montag wolkig oder stark bewölkt, gegen Morgen in den westlichen Landesteilen gebietsweise Regen oder Schneeregen. Tiefsttemperatur 2 bis 0 Grad. Anfangs mäßiger bis frischer Wind aus Nordwest bis West und örtlich Windböen, nachlassend und auf Südwest bis Süd drehend.