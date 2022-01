Impfpflichtdebatte im Bundestag unter Polizeischutz

Berlin. Unter großen Sicherheitsmaßnahmen hat am Mittwoch der Bundestag über die Einführung einer Impfpflicht debattiert. 1600 Polizisten hatten das Reichstagsgebäude sowie das Brandenburger Tor in Erwartung von bis zu 10.000 Teilnehmern bei Corona-Protesten weiträumig abgeriegelt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wollte man symbolträchtige Bilder wie am 29. August 2020 vermeiden, als 400 Demonstranten die Treppe zum Reichstag eroberten.

Im Bundestag warben derweil die Befürworter einer Impfpflicht für ihre Position, es gab aber auch Unterstützung für eine partielle Impfpflicht ab 50 oder für den Verzicht auf jegliche Regelung. Es gebe Sorgen und Ängste in der Gesellschaft, die man ernst nehmen müsse, aber „es gibt auch Erwartungen an konsequentes Handeln“, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt. Die Impfpflicht sei für sie „kein leichter Schritt“, aber die Alternativen seien weitere „viele Tote, Kranke und Long-Covid-Patienten“ oder immer neue Kontakt- und Zugangsbeschränkungen. „Wir brauchen für den Weg aus der Pandemie eine sehr hohe Impfquote“, und dafür sei die Impfpflicht der beste Weg, sagte sie.

Polizisten und Demonstranten stehen auf der Straße Unter den Linden. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Ein Mann wird von der Polizei abgeführt. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Die Polizei nimm einen Demonstranten fest. Foto: Omer Messinger / Getty Images

“Impfen ist wie Russisch Roulette“ steht auf dem Plakat an einem Auto. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Polizisten halten einen Teilnehmer ohne Mund-Masen-Schutz bei einer Demonstration gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen fest. Foto: Fabian Sommer / dpa



Demonstranten protestieren gegen eine Impfpflicht. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Teilnehmer nehmen an einer Demonstration gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen und gegen eine geplante Corona-Impflicht in Deutschland teil. Foto: Foto: Fabian Sommer / dpa

Teilnehmer nehmen an einer Demonstration gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen und gegen eine geplante Corona-Impflicht in Deutschland teil. Foto: Fabian Sommer / dpa

Eine Teilnehmerin hält ein Schild mit der Aufschrift " Habt Angst - Bleibt einsam". Foto: Fabian Sommer / dpa

Eine Teilnehmerin wird von Polizisten festgehalten. Foto: Fabian Sommer / dpa



Polizisten beobachten die Teilnehmer der Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Foto: Fabian Sommer / dpa

Polizisten beobachten die Teilnehmer der Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Foto: Fabian Sommer / dpa

Ein Teilnehmer hält ein Schild mit der Aufschrift " Impfen statt Schimpfen" bei einer Gegendemonstration anlässlich der Demonstrationen gegen die aktuelle Corona-Politik. Foto: Fabian Sommer / dpa

“Stellt Euch vor, es ist 3G und keiner geht hin“ steht auf einem Plakat. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Demonstranten halten Plakate hoch. Foto: Omer Messinger / Getty Images



Demonstranten stehen vor dem ARD-Hauptstadtstudio. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Die Polizei rückte mit Wasserwerfern an. Foto: Omer Messinger / Getty Images

“Widersteht der Matrix“ steht auf einem Plakat eines Demonstranten. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Die Polizei hat das Regierungsviertel abgeriegelt. Foto: Omer Messinger / Getty Images

Ein Teilnehmer hält eine Deutschland-Fahne mit dem Schriftzug " Terror Stop! Regime" bei einer Demonstration gegen die aktuelle Corona-Politik. Foto: Fabian Sommer / dpa



Mit Sperrzäunen, Räumpanzern und Wasserwerfen wird das Reichstagsgebäude zu Beginn der Orientierungsdebatte zu einer SARS-CoV-2-Impfpflicht im Bundestag gesichert. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Mit Sperrzäunen, Räumpanzern und Wasserwerfen wird das Reichstagsgebäude zu Beginn der Orientierungsdebatte zu einer SARS-CoV-2-Impfpflicht im Bundestag gesichert. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Mit Sperrzäunen, Räumpanzern und Wasserwerfen wird das Reichstagsgebäude zu Beginn der Orientierungsdebatte zu einer SARS-CoV-2-Impfpflicht im Bundestag gesichert. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Mit Sperrzäunen, Räumpanzern und Wasserwerfen wird das Reichstagsgebäude zu Beginn der Orientierungsdebatte zu einer SARS-CoV-2-Impfpflicht im Bundestag gesichert. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Demgegenüber äußerte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) Sympathie für eine Impfpflicht ab 50. Es müsse geklärt werden, ob es nicht mildere Mittel gebe als eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Ausdrücklich würdigte er die Bundestagsdebatte, bei der der Fraktionszwang aufgehoben worden war: „Überall wird über diese Sache sehr leidenschaftlich diskutiert.“ Der FDP-Abgeordnete Andrew Ullmann verteidigte seine Initiative für eine verpflichtende Beratung mit anschließender Impfpflicht für alle Menschen ab 50. Es sei wichtig, alle Bürger zu überzeugen, sagte er in der Debatte. Der Unions-Gesundheitsexperte Tino Sorge (CDU) kritisierte im Namen der CDU/CSU erneut, dass die Bundesregierung keinen eigenen Gesetzentwurf für eine Impfpflicht vorgelegt hat. Er warb für eine „differenzierte“ Lösung und einen Kompromiss im Rahmen der parlamentarischen Beratungen und kündigte einen eigenen Antrag der Union an.

In der Debatte meldeten sich auch die Gegner einer Impfpflicht zu Wort. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte, es gebe vielfältige Gründe, warum sich Menschen gegen eine Impfung entscheiden. „Wir tun gut daran, die Impfung nicht durch eine moralische Aufladung zu einer Solidaritätspflicht zu machen“, sagte der Bundestagsvizepräsident. „Damit würden wir sie zwangsläufig politisieren.“ Die AfD bekräftigte ihr Nein zur Impfpflicht. Diese sei „verfassungswidrig und unverhältnismäßig“, sagte Fraktionschefin Alice Weidel. Bislang zeichnen sich drei Modelle ab: Die Impfpflicht für alle Erwachsenen, eine Impfpflicht ab 50 sowie ein Nein zur Impfpflicht. Mitte Februar soll der Bundestag in erster Lesung über die bis dahin vorliegenden Anträge beraten.

Begleitet wurde die mehrstündige Orientierungsdebatte von Protesten. Nach Angaben der Polizei gingen zwischen 1500 und 2000 Menschen auf die Straße, um gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Schwerpunkte waren dabei Unter den Linden und der Lustgarten. Keiner der Aufzüge war laut Polizei angemeldet. Die Teilnehmer versammelten sich zunächst am ARD-Hauptstadtstudio und zogen dann weiter in Richtung Unter den Linden, wo sie von der Polizei festgesetzt wurden, da die Teilnehmer jegliche Corona-Schutzmaßnahmen verweigerten. Wie ein Pressesprecher der Polizei der Berliner Morgenpost sagte, kam es bis ungefähr 17.30 Uhr zu etwa 100 vorläufigen Festsetzungen von Demonstranten.