Bildungssenatorin lehnt Verlängerung der Winterferien ab

Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat Forderungen der Linken eine Absage erteilt, wegen hoher Corona- Infektionszahlen die bevorstehenden Winterferien von einer auf zwei Wochen zu verlängern. "Das kann man nicht einfach so machen", sagte sie am Dienstag nach der Senatssitzung. "Da hängt sehr viel dran. Ich glaube, wir würden die Familien in allergrößte Not stürzen." Als Beispiel nannte Busse Eltern, die eine Woche Urlaub genommen hätten und dann wieder arbeiten müssten, aber die Schulen seien noch zu. "Das geht auf keinen Fall."

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Carsten Schatz hatte am Wochenende dafür plädiert, die nach der Zeugnisausgabe am Freitag beginnenenden Winterferien zu verlängern. Damit könnten nach seiner Einschätzung in einer kritischen Phase der Pandemie Kontakte verringert werden.

