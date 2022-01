Amoklauf von Heidelberg: Täter stammt aus Wilmersdorf

Der Amokläufer an der Heidelberger Universität stammt aus Berlin. Der 18-Jährige hatte am Montag auf Kommilitonen geschossen.

Berlin/Heidelberg. Der Amokläufer an der Heidelberger Universität stammt aus Berlin. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Polizeikreisen. Nach Medienberichten soll der Mann im Stadtteil Wilmersdorf aufgewachsen sein. Zunächst hatte der "Mannheimer Morgen" darüber berichtet.

Der 18-jährige Biologie-Student hatte am Montag in einem Heidelberger Hörsaal auf Kommilitonen geschossen. Eine 23-Jährige Studentin starb an einem Kopfschuss. Eine 19- und eine 20-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann wurden durch die Schüsse leicht verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der deutsche Schütze, der in Mannheim wohnte, vor dem Gebäude selbst tötete. Die Gewehre soll er vor wenigen Tagen im Ausland gekauft haben.

