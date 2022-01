Senat verpasst wohl ein Impfziel für Januar

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote hält das Ziel, bis Ende Januar eine Quote bei den Corona-Erstimpfungen von 80 Prozent zu erreichen, für kaum noch erreichbar. "Wir haben noch ein paar Tage, aber das Ziel wäre jetzt ambitioniert, in diesen verbleibenden Tagen noch die 3,4 Prozent zu schaffen", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag nach der Senatssitzung mit Blick auf die aktuelle Quote von 76,6 Prozent.

"Wenn wir nicht genau bei den 80 landen, müssen wir einordnen und sagen, dass wir trotzdem recht gut sind mit der Quote, die wir bisher erreicht haben", fügte sie hinzu. "Und es ist für uns Ansporn, weiterzugehen auf diesem Weg." Und wenn die 80-Prozent-Quote im Februar erreicht sei, "dann sind wir auch zufrieden".

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) verwies auf die aktuelle Quote bei den Boosterimpfungen von 51,5 Prozent. "Ziel waren 50 Prozent bis Ende des Monats. Das haben wir erreicht. Da geht es auch zügig voran." Sie gehe davon aus, dass bei den Auffrischungsimpfungen (Booster) pro Tag etwa ein Prozentpunkt dazukomme. "Aber bei den Erstimpfungen ist die Anstrengung schwieriger. Und das ist nicht nur in Berlin so." Hier müsse noch mehr Überzeugungssarbeit geleistet werden.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) haben in Berlin aktuell 74,4 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunisierung. Sie sind also in der Regel zweimal gegen Corona geimpft.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-845981/2