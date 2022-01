Grünen-Fraktionschefin: PCR-Tests für Schulen und Kitas

Potsdam. Brandenburgs Grünen-Fraktionschefin Petra Budke dringt angesichts der Bevorzugung von PCR-Tests in der Corona-Krise für bestimmte Gruppen auf die Einbeziehung von Schulen und Kitas. "Solange eine Priorisierung erforderlich ist, setze ich mich dafür ein, dass auch Schulen und Kitas in diese Priorisierungsliste mit aufgenommen werden", sagte Budke am Dienstag in Potsdam. Grundsätzlich seien allerdings mehr Kapazitäten für PCR-Tests notwendig.

Bund und Länder haben am Montag vereinbart, den Einsatz der PCR-Tests auf Menschen aus Corona-Risikogruppen und Beschäftigte zu konzentrieren, die sie betreuen und behandeln - also in Kliniken, Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Der Grund: Die Kapazitäten für die besonders genauen Tests reichen wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen nicht mehr aus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Linke-Gesundheitspolitiker Ronny Kretschmer kritisierte den Mangel an Tests: "Ich muss ehrlich sagen, dass es ein Armutszeugnis für unser Land ist, wenn die PCR-Testkapazitäten im Jahre drei der Pandemie noch immer nicht ausreichend sind", sagte er. "Vor allen Dingen wird damit deutlich, dass Infektionsschutz jetzt auch in Deutschland vom Geldbeutel scheinbar abhängt." Budke und Kretschmer verwiesen als positives Beispiel auf die österreichische Hauptstadt Wien, wo sehr viele PCR-Tests gemacht werden.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-844798/2