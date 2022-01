Wegner beklagt Corona-Chaos bei Schulen

Berlins CDU-Partei- und Fraktionschef Kai Wegner beklagt im Zusammenhang mit der Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen ein Kommunikationschaos des Senats. "Eltern wissen nicht, was zu tun ist, Schulen wissen nicht, was zu tun ist, Amtsärzte widersprechen dem Senat", sagte Wegner am Dienstag. "Das muss beendet werden, es muss eine klare Linie rein." Jetzt müssten sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und sich auf klare Maßnahmen verständigen.

"Die Schulpflicht darf das letzte sein, wo wir noch mal rangehen. Aber ich nehme auch die Inzidenzen zur Kenntnis. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass die Kontaktnachverfolgung nicht mehr stattfindet, dass Quarantäneregeln unterschiedlich angewendet werden", so Wegner. "Da kann es sinnvoll sein, das man die Präsenzpflicht aussetzt."

Gleichzeitig müssten aber Voraussetzungen geschaffen werden, damit Schulen weiter arbeiten könnten. Dazu zählten ausreichend Luftreiniger, ausreichend Testkapazitäten für tägliche Tests, ausreichend Schutzmasken und Maßnahmen, um die Gruppen in den Schulen zu verkleinern und Kontakte zu reduzieren.

Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hatte am Montag mitgeteilt, dass die Präsenzpflicht an den Schulen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wegen der Omikron-Variante bis Ende Februar ausgesetzt wird. Eltern können ab sofort selbst entscheiden, ob ihr Kind die Schule besucht oder zu Hause arbeitet und lernt. Der Präsenzunterricht bleibe aber die "Regelform".

