Corona-Inzidenz in Brandenburg bei 1194,8

Potsdam/Berlin. Die Corona-Inzidenz ist in Brandenburg weiter gestiegen und hat 1194,8 erreicht. Damit hat Brandenburg weiterhin den höchsten Wert aller deutschen Flächenländer, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte. Höher war der Wert nur in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Menschen rechnerisch mit dem Virus angesteckt haben.

Brandenburgs Gesundheitsämter meldeten landesweit 5614 neue Corona-Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 307.540 Brandenburgerinnen und Brandenburger offiziell angesteckt. 4971 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-839789/2