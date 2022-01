Berliner planen Verein und Hauskauf in Loitz

Loitz. Ein im Rahmen eines Experiments nach Vorpommern gezogenes Paar aus Berlin will der Provinz treu bleiben. Annika Hirsekorn (36) und Rolando González (32) wollen nach eigenen Angaben das Haus kaufen, das ihnen in Loitz im Kreis Vorpommern-Greifswald zusammen mit einem befristeten Grundeinkommen zur Verfügung gestellt wurde. Die Loitzer Bürgermeisterin Christin Witt (CDU) sagte: "Der Kaufvertrag steht kurz vorm Abschluss. Wir haben jetzt nur noch den Notar-Termin." Außerdem will das Paar in der Stadt an der Peene einen Verein zur kulturellen Bildung mit dem Namen "De Loite" gründen.

Das Amt Peenetal/Loitz ist Modellregion im Wettbewerb Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und realisiert mehrere Projekte, um etwa der Abwanderung entgegenzuwirken. Interessierte konnten sich darum bewerben, für ein Jahr ein Grundeinkommen von jeweils 1000 Euro zu erhalten und dafür zur Belebung in Loitz beizutragen. Hirsekorn und González sind seit April 2021 vor Ort und organisieren beispielsweise Kunstprojekte mit Kindern und Jugendlichen. Daneben arbeiten sie weiter in ihren bisherigen Jobs. Laut Witt könnte das Projekt Vorbild für andere Orte sein.

