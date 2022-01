Unions Jaeckel geht mit gutem Gefühl in die Länderspielpause

Berlin (dpa/bb) – Abwehrspieler Paul Jaeckel will den starken vierten Tabellenplatz des 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga nicht überbewerten. "Wir wissen aber auch, dass es eine Momentaufnahme ist. Wir haben immer noch als Saisonziel den Klassenerhalt vor Augen. Was danach kommt, werden wir sehen", sagte Jaeckel am Montag in einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei.

Jaeckel geht mit gutem Gefühl in die Länderspielpause. Am Ligaverbleib hat der gebürtige Eisenhüttenstädter dabei keine Zweifel mehr. Die 40-Zähler-Marke ist schließlich nicht weit entfernt. "Wir haben nach 20 Spieltagen schon 34 Punkte gesammelt. Da wird es in den letzten 14 Partien auch noch möglich sein, sechs zu holen", sagte er.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für den 23-Jährigen lief die Saison bei den Eisernen bislang recht ordentlich. Er kam in allen drei Wettbewerben zum Einsatz. In der Bundesliga bestritt er 13 Begegnungen, vier in der Gruppenphase der Europa Conference League und zwei im DFB-Pokal. In der Meisterschaft stand Jaeckel an fünf der letzten sechs Spieltage in der Startelf. "Grundsätzlich bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich habe Einsatzzeiten bekommen", sagte Jaeckel. Ein Pflichtspieltor fehlt ihm noch.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-833640/2