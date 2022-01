Viktoria Berlin leiht Franck Evina von Hannover 96 aus

Berlin. Viktoria Berlin hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Von Hannover 96 kommt Franck Evina zum Fußball-Drittligisten. Der 21 Jahre alte Stürmer wurde von den Himmelblauen zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen, wie der Club am Montag mitteilte.

"Franck ist ein sehr interessanter Spieler, der in so jungen Jahren schon eine beträchtliche Vita hat. Er kann Dritt- und Zweitliga-Erfahrung vorweisen und spielt in der U23-Nationalmannschaft von Kamerun", sagte Trainer Benedetto Muzzicato über den auch bei Bayern München ausgebildeten Spieler.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuvor hatte Viktoria schon Brooklyn Ezeh von Schalke 04 II und Cebrail Makreckis von der U23 von Borussia Dortmund verpflichtet. Allerdings müssen die Berliner auch den Abschied von Toptorschütze Tolgay Cigerci zum türkischen Zweitligisten Samsunspor kompensieren.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-833696/3