Grundschule erinnert mit App und Podcast an Holocaust

Berlin. Mit einem Gedenkprojekt erinnern Berliner Grundschulkinder an den Holocaust – und erzählen auch die Geschichte hinter Stolpersteinen. "Es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder an diese schreckliche Vergangenheit in unserem Land erinnern, und dazu habt ihr sehr viel beigetragen", sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Montag zu den Kindern der Grundschule am Teutoburger Platz.

Vor der Schule erinnern drei Stolpersteine an den jungen Daniel Zeisler und seine Eltern, die einst dort lebten und im Holocaust ermordet wurden. Drei ältere Geschwister der Familie konnten nach Israel und England fliehen. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich im Unterricht mit den Schicksalen verschiedener jüdischer Familien in der NS-Zeit.

Eine Expertin entwickelte eine App. Der Stolperstein lässt sich mit dem Smartphone scannen und gibt Informationen über die Menschen preis, deren Namen auf den kleinen Gedenktafeln verewigt sind. Gemeinsam mit den Grundschulkindern konnten bereits fünf Stolpersteine in die App aufgenommen werden. Zudem führten die Grundschulkinder Interviews mit einer Holocaust-Überlebenden aus England, die Gespräche fließen in einen Podcast ein.

