Tierleid beenden: Jagdverband für Verlegung des Schutzzaunes

Potsdam. Der Brandenburger Landesjagdverband fordert nach den Todesfällen von Rehen die Verlegung des Schutzzaunes gegen das Eindringen der Afrikanischen Schweinepest. Das Wild brauche Räume, um dem Hochwasser entgehen zu können, betonte Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg (LJVB), am Montag in einer Mitteilung. Das Tierleid müsse jetzt durch weitere Maßnahmen beendet werden.

In den vergangenen Wochen waren mehrere Rehe an den Schutzzäunen in der Uckermark verendet. Sie schafften es nicht, die Barriere zu überwinden. Der Landkreis schafft nun zwölf schmale Durchlässe, die von den Rehen passiert werden können, aber nicht von Wildschweinen. Zusätzlich sollen an bestimmten Stellen Zaunabschnitte um 40 Zentimeter gestutzt werden. Die Höhe von dann 80 Zentimetern könne vom Rehwild überwunden werden, so der Landkreis. Außerdem werden Elektrozäune installiert. Darüber hinaus werden bestimmte Tore nach wie vor geöffnet und täglich durch ortsansässige Jäger oder Mitarbeiter der Naturwacht kontrolliert.

Die Tierrechtsorganisation Peta hatte Anfang des Jahres nach Berichten ertrunkener und verletzter Rehe im Nationalpark Unteres Odertal schnelle Maßnahmen gefordert.

Der erste Ausbruch der ASP bei Wildschweinen in Deutschland wurde vom Landkreis Spree-Neiße offiziell Mitte September 2020 festgestellt. Mitte Juli 2021 wurde die Tierseuche bundesweit erstmals in Brandenburg in Hausschweinbeständen festgestellt. Die ASP ist eine schwere Virusinfektion, die ausschließlich Wildschweine und Hausschweine betrifft. Sie verläuft fast immer tödlich und ist unheilbar. Für den Menschen oder für andere Tierarten ist die Krankheit nicht gefährlich.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-830970/2