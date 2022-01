Larscheid rechtfertigt Quarantäne-Stopp für Kontaktpersonen

Berlin. Der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid hat die Entscheidung, die Kontaktpersonenquarantäne in Schulen und Kitas aufzugeben, gerechtfertigt. "Wir können uns den Luxus dieser Quarantäne nicht leisten, weil sie sinnlos ist", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Vergangenen Mittwoch hatten die Berliner Amtsärzte beschlossen, dass Kinder, die in Kitas und Schulen Kontakt zu Infizierten hatten, nicht mehr in Quarantäne müssen. Infizierte Kinder müssen aber weiterhin in Quarantäne.

Die Entscheidung hat inzwischen Fragen aufgeworfen. Der Landeselternausschuss Kindertagesstätten etwa fürchtet, dass Eltern, die ihre Kinder als Kontaktpersonen trotzdem zu Hause behalten wollen, keine Quarantänebescheinigung für den Arbeitgeber mehr bekommen. Das bedeute, dass diese Eltern Probleme mit ihrem Arbeitgeber bekommen, wenn sie das Kind zu Hause lassen, sagte die stellvertretende Sprecherin Anja Kettgen-Hahn. Larscheid betonte, man müsse die Sorgen der Eltern ernst nehmen. Die Gesundheitsämter würden sich nicht querstellen, was die Bescheinigungen betreffe.

Durch das Ende der Kontaktpersonenquarantäne in Schulen und Kitas entstehe keine höhere Gefährdung für Kinder und Jugendliche, betonte Larscheid. "Das wäre nicht akzeptabel." Die Einrichtungen seien nicht die Hauptinfektionsorte. "Es haben so viele Leute diese Infektion und jeder ist irgendwo Kontaktperson. Das Umfeld, in dem die Infektion stattfindet für Kinder, ist nach wie vor der eigene Haushalt", so der Arzt.

Das Robert Koch-Institut habe schon am 15. Januar deutlich gemacht, dass in der aktuellen Phase der Pandemie die Kontaktpersonenquarantäne aufzuheben sei. "Es ist nun ein Stadium der Epidemie erreicht, bei dem man sich auf die Alten und Kranken und nicht auf die Jungen und Gesunden konzentrieren muss. Auch wenn es manche Eltern nicht akzeptieren wollen: Gesunde Kinder gehören nicht zur vulnerablen Gruppe", so Larscheid.

