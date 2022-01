Berlin. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag zwei Autos im Ortsteil Nikolassee in Steglitz-Zehlendorf in Brand gesteckt. Eine Anwohnerin hatte ein Geräusch gehört und schließlich die brennenden Autos gesehen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die alarmierten Feuerwehrkräfte löschten die Brände. Beide Autos wurden stark beschädigt. Verletzte gab es jedoch keine. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-829539/2

