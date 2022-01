Schwerverletzter bei Messerattacke in Lichtenberg

Berlin. Am Sonntagabend ist ein Mann in Lichtenberg von zwei Unbekannten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Die zwei Männer hatten den 35-Jährigen darum gebeten, kurz sein Mobiltelefon benutzen zu dürfen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Als der Mann den Unbekannten sein Telefon reichte, habe einer der beiden unvermittelt ein Messer gezogen und ihm in beide Oberschenkel gestochen. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen und die Fahndung nach den Tätern dauern an.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-829100/2

